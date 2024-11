Sind Ekaterina Leonova und Paul Lorenz wieder zusammen?

Ekaterina Leonova (37) und Paul Lorenz (37) sorgen für Spekulationen! Die beiden Profitänzer waren bis 2013 ein Paar – auf dem Tanzparkett und privat. Bei der Profi-Challenge der diesjährigen Let's Dance-Staffel tanzten die zwei wieder zusammen und wirkten dabei sehr innig. Viele Fans fragen sich: Läuft da wieder etwas? Zu den Gerüchten nahm Ekat nun in ihrer Instagram-Story Stellung. "Nein. Wir sind nicht zusammen. Paul ist glücklich vergeben und es bleibt so", stellte sie klar.

Sie und ihr Ex würden sich einfach sehr gut verstehen, betonte die 37-Jährige. Wenn sie zusammen arbeiten würden, liefe zwar nicht alles nur rund, dennoch sei ihr Verhältnis toll. "Mit der/dem Ex zusammenzuarbeiten ist nicht immer leicht, aber macht definitiv doppelt so viel Spaß. Es gibt immer etwas zum Lachen und zum Ärgern. Also, Action ist vorprogrammiert", schrieb Ekat kürzlich zu ein paar Aufnahmen von ihr und Paul hinter den Kulissen.

Im vergangenen Jahr soll Ekat eine Romanze mit ihrem Ex-"Let's Dance"-Partner Timon Krause (30) gehabt haben, anschließend wurde ihr eine Liasion mit einem Unternehmer nachgesagt, doch aktuell scheint sie ihr Singleleben zu genießen. Dennoch glaube sie an die große Liebe. "Und ich verliere die Hoffnung nicht, dass ich irgendwann mit meinem Prinzen, der immer noch ohne Navi unterwegs zu mir ist, und deswegen den Weg nicht findet, diese tollen Momente wiederholen kann", meinte sie im Sommer auf Instagram.

Instagram / ekatleonova Paul Lorenz und Ekat Leonova im September 2024

Getty Images Ekaterina Leonova, Tänzerin

