So einfach stellt sich Ekaterina Leonova ihren Traummann vor

Ekaterina Leonova (37) hat nur ein paar Ansprüche an ihren perfekten Partner. Im Interview mit RTL plaudert die Profitänzerin jetzt aus dem Nähkästchen und verrät, welche Eigenschaften sie von ihrem Traummann erwartet. "Für mich muss ein Mann einfach ehrlich, treu und respektvoll sein", erklärt sie. Ihre eigenen Ansprüche sehe sie aber auch als recht "unspektakulär" an. Sie finde aber, dass jeder ruhig seine Erwartungen an einen Partner haben dürfe. Ekat selbst glaubt, dass die größte Herausforderung an eine Beziehung sowieso eher bei ihrem Job liege: "Das Schwierigste wäre für ihn, mit meinem Job klarzukommen." Immerhin ist die gebürtige Russin als Tänzerin und TV-Bekanntheit immer viel unterwegs – und sie tanzt auch immer wieder mit anderen Männern.

Den Glauben an die ganz große Liebe habe sie aber noch nicht verloren. "Auf keinen Fall", betont Ekat in dem Interview weiter. Sie selbst ist aktuell Single. Eine neue Liebe scheint nicht in Sicht zu sein. Für die 37-Jährige sei das aber nicht weiter schlimm. "Ich war ja schon oft allein, das geht ganz gut. Aber schöner ist es natürlich mit einem Partner", meint sie. Zuletzt wurde Ekat wieder mit ihrem Ex Paul Lorenz (37) in Verbindung gebracht. Nachdem sie sich 2013 getrennt hatten, traten sie bei der Let's Dance-Profi-Challenge dieses Jahr wieder gemeinsam auf, was die Gerüchteküche ordentlich anheizte. Allerdings dementierten beide die Spekulationen – offenbar sind sie nur gute Freunde.

An Angeboten scheint es Ekat aber nicht zu mangeln. Erst Anfang November schien sie einen "heimlichen Verehrer" zu haben. Bei Instagram zeigte sie ihren Fans, dass sie bei der Rückkehr in ihre Umkleidekabine einen Strauß mit etwa 50 Rosen vorfand. "Ich komme ins Zimmer und ich habe Blumen im Zimmer. Wer hat mir das geschickt?", erzählte der "Let's Dance"-Star sichtlich gerührt. Bisher blieb das Rätsel ungelöst, aber Ekat schien sich sehr über die liebevolle Geste zu freuen. Möglicherweise handelte es sich bei der Überraschung aber auch um eine Aufmerksamkeit des Senders.

Instagram / ekatleonova Paul Lorenz und Ekat Leonova im September 2024

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova im August 2023

