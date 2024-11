Neues Selfie: So ähnlich sieht Jack seinem Vater Tom Brady

Tom Brady (47) hat kürzlich ein bezauberndes Selfie mit seinem Sohn Jack auf Social Media geteilt und damit die Herzen seiner Fans erobert. Der ehemalige Quarterback der Tampa Bay Buccaneers zeigt sich darauf mit seinem ältesten Sohn, der ihm wie aus dem Gesicht geschnitten ist. In seiner Instagram-Story veröffentlichte er diesen Schnappschuss, auf dem er gemeinsam mit Jack ein Basketballspiel besucht. "Der glücklichste Vater der Welt", schwärmt der Ex von Gisele Bündchen dazu.

Vor wenigen Tagen sprach Tom laut E! News beim Fortune Global Forum in New York City darüber, dass er Jack bei seinen Träumen und Zielen voll und ganz unterstützt. Sein Sohn, den er gemeinsam mit seiner Ex Bridget Moynahan (53) hat, will anders als sein berühmter Vater nicht Football-, sondern Basketball-Star werden. "Ich habe einen Sohn, der 1,96 Meter groß ist und Basketball spielen will", erklärte Tom. Bei diesem Ziel unterstütze er seinen Nachwuchs voll und ganz. "Ich sage ihm: 'Kumpel, du wirst ein Ass sein'", fasste er zusammen.

Tom ist Vater von drei Kindern: Jack, Benjamin und Vivian. Die Familie steht für ihn an erster Stelle, und trotz der Herausforderungen seiner Karriere hat er immer Wert darauf gelegt, Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen. Seine Mutter Galynn, die in den vergangenen Jahren gesundheitliche Rückschläge verkraften musste, ist für Tom eine große Inspiration. Die enge Bindung zu seinen Eltern spiegelt sich in seinem Wunsch wider, auch für seine eigenen Kinder ein unterstützender Vater zu sein. Oft teilt er Einblicke in sein Familienleben und zeigt dabei, wie wichtig ihm die gemeinsamen Momente sind.

Getty Images Tom Brady im Oktober 2024

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

