Tom Brady unterstützt sportliche Ambitionen seines Sohnes

Tom Brady (47), der ehemalige NFL-Quarterback und siebenfache Super-Bowl-Champion, hat stolz über seinen 17-jährigen Sohn John gesprochen, der von seiner Familie liebevoll Jack genannt wird. Auf dem Fortune Global Forum in New York City am 12. November erzählte er laut E! News, dass Jack, den er mit seiner Ex-Partnerin Bridget Moynahan (53) hat, sportliche Ambitionen habe – jedoch nicht im Bereich des American Football. "Ich habe einen Sohn, der 1,96 Meter groß ist und Basketball spielen will", teilte Tom beim Forum mit. Tom unterstütze seinen Sohn voll und ganz und sei überzeugt davon, dass Jack ein echter Star werden kann.

"Leider springt er [nur] so hoch wie ich, aber ich sage ihm: 'Kumpel, du wirst ein Ass sein.'" Der Sportler fügte hinzu, dass Jack, sobald er einen Wachstumsschub hat, sicherlich höher springen und "dunken" könne. "Ob er es tut oder nicht, wen kümmert's?", sagte er weiter und ergänzte: "Aber ich möchte, dass er weiß, dass sein Vater hinter ihm steht." Zudem bemerkte Tom, der zugab, in seiner Rolle als Elternteil viel falsch gemacht zu haben: "Es ist in vielerlei Hinsicht schwer, Tom Bradys Sohn zu sein."

Für Tom ist es besonders wichtig, seinen Kindern den Rücken zu stärken. Jack ist sein ältester Sohn aus der Beziehung mit Schauspielerin Bridget Moynahan. Neben Jack hat Tom noch zwei weitere Kinder mit seiner Ex-Frau Gisele Bündchen (44), Sohn Benjamin und Tochter Vivian. Trotz seiner großen Erfolge auf dem Spielfeld betont Tom oft, dass Familie für ihn an erster Stelle stehe. Er wisse, dass es nicht immer einfach sei, im Schatten eines berühmten Vaters aufzuwachsen, und wolle daher seinen Kindern so viel Unterstützung wie möglich bieten.

Getty Images Tom Brady im Oktober 2024

Getty Images Tom Brady im September 2024

