Plant Andreas Bourani demnächst sein musikalisches Comeback?

Andreas Bourani (41) und sein Song "Auf uns" waren während der Fußball-WM 2014 in aller Munde. Viele seiner Songs liefen damals im Radio rauf und runter, seit einiger Zeit ist es jedoch sehr still um den Musiker geworden, auch auf Social Media. Seit 2021 hat es keine Musik mehr von Andreas gegeben. ProSieben gelang es jetzt aber, Kontakt zu dessen Management herzustellen. Dieses antwortet bezüglich seiner Musikpläne wie folgt: "Wir geben prinzipiell keinen Kommentar oder konkrete Informationen zu einem Comeback von Andreas bekannt."

Des Weiteren betonen seine Vertreter, dass sie sich zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht näher zu seinen neuen Projekten äußern könnten. Einen kleinen Funken Hoffnung gibt es dann aber doch: "Wir können lediglich anmerken, dass er Zeit damit verbringt, um sich auf seine musikalische Weiterentwicklung zu fokussieren und sich in intensiven kreativen Phasen auf neue Projekte konzentriert." Es ist offenbar also eine Frage der Zeit, bis der Künstler sich wieder offiziell zurückmeldet.

Im Laufe seiner Karriere arbeitete Andreas aber nicht nur als Sänger, sondern verhalf auch anderen Musikern zum Erfolg. So war er unter anderem Coach in der beliebten Castingshow The Voice of Germany. Nachdem sein Schützling Tay Schmedtmann 2016 den Sieg geholt hatte, entschied sich Andreas jedoch dazu, aus der gefeierten Sendung auszusteigen. In einer Facebook-Videobotschaft erklärte der heute 41-Jährige: "Ich hab mein Ziel erreicht: Endlich einen deutschsprachigen Künstler als Gewinner zu haben. Deswegen trete ich jetzt mit dem Sieg zurück."

Getty Images Andreas Bourani beim ECHO 2016

Getty Images Tay Schmedtmann und Andreas Bourani

