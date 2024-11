Prinz William modernisiert die Royals wegen Harrys Einfluss

Zwischen Prinz William (42) und Harry (40) herrscht seit einigen Jahren eine regelrechte Eiszeit. Seitdem der royale Rotschopf der Krone und den dazugehörigen Pflichten den Rücken gekehrt hat, sollen sich die Brüder nicht mehr gesehen, geschweige denn miteinander Kontakt gehabt haben. Laut einer Expertin haben Harrys Ideen und Visionen dennoch Einfluss auf seinen Bruder. "Einer der Gründe, warum Harry das Gefühl hatte, gehen zu müssen, war, dass er das Gefühl hatte, die Institution nicht so biegen zu können, wie er es wollte", erklärt Katie Nicholl gegenüber The Sun und fügt an: "Ich denke, wir haben gesehen, dass sich die Royals ein Beispiel an ihm genommen haben." Denn William selbst habe immerhin erst vor Kurzem behauptet, er würde die königlichen Pflichten "zukünftig anders" ausführen wollen.

Wie das Magazin Anfang des Monats berichtete, ist William der Ansicht, es gäbe aktuell "nicht genügend einfühlsame Spitzenkräfte" und dass er die Royals zukünftig "mit einem kleinen 'r' betrachtet". Der Thronfolger möchte seinen Fokus auf Mitgefühl und Zusammenhalt legen und den Blick auf die Zukunft richten. Wie Expertin Katie meint, klingt das für sie sehr nach Prinz Harry. "Eine Person, die wahrscheinlich da sitzt und denkt: 'Das habe ich doch schon immer gesagt', ist der Herzog von Sussex, Prinz Harry", versichert die Royal-Autorin.

Ob es durch Williams Sinneswandel bald zu einer Versöhnung zwischen ihm und seinem Bruder kommen könnte? Immerhin ist es das, was sich ihr Vater König Charles (76) mehr als alles andere wünscht. "König Charles wünscht sich nichts sehnlicher als die Wiederherstellung des Friedens in seiner Familie. Er möchte einen Schlussstrich unter ihre vergangenen Fehden ziehen und dafür sorgen, dass Prinz William und Prinz Harry miteinander auskommen", verriet ein Insider gegenüber The Irish Star.

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Juli 2021

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

