So fühlte sich Nicole Scherzinger in Pussycat-Dolls-Outfits

Nicole Scherzinger (46) machte sich als Sängerin bei den Pussycat Dolls Anfang der 2000er-Jahre mit Hits wie "Don't Cha" weltweit einen Namen. Neben ihren beeindruckenden Stimmen erregten die Mitglieder auch mit den sexy Bühnenoutfits die Aufmerksamkeit der Fans. Nicole persönlich war jedoch überhaupt kein großer Fan ihrer freizügigen Kleidung! "Ich habe mich in diesen Klamotten einfach nicht wohlgefühlt", enthüllte sie in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit Vogue.

Die Tänzerin glaubt, dass die ursprüngliche Idee der Band es war, "für andere sexy zu sein". Sie merkte an, dass sich die Dinge in der Musikindustrie im Laufe der Zeit sehr zum Positiven verändert haben: "Ich denke, dass die Frauen von heute ihren Sex-Appeal für sich selbst einsetzen." Nicole trennte sich im Jahr 2010 von der Gruppe, was ihr in jeglicher Hinsicht guttat. Sie habe dadurch ihre eigene "Selbstakzeptanz und Liebe" gefunden. Im Jahr 2019 feierte die Girlgroup ihr Comeback und plante 2020 eine große Tour. Aufgrund der COVID-19-Pandemie mussten sie die Tournee verschieben – im Januar 2022 folgte die komplette Absage!

Abseits ihres stressigen Berufslebens hat Nicole privat ihr Liebesglück gefunden: Seit 2019 ist sie mit dem einstigen Rugbyspieler Thom Evans (39) liiert. Im vergangenen Jahr folgte die Verlobung des Traumpaares. Ein Baby mit ihrem Liebsten würde sich die 46-Jährige von Herzen wünschen, doch ihr voller Terminkalender steht ihr da aktuell im Weg. "Ich möchte ein Baby haben, aber die Arbeit ruft", erklärte Nicole offen in einem Interview mit The Times.

Getty Images Die Pussycat Dolls Kimberly Wyatt, Jessica Sutta, Nicole Scherzinger, Ashley Roberts,Melody Thornton

Getty Images Thom Evans und Nicole Scherzinger, Dezember 2023

