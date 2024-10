Nicht nur Diddy: Kaya Jones beschuldigt auch andere Männer

Die ehemalige Pussycat-Dolls-Sängerin Kaya Jones (40) hat in einem Interview schwere Anschuldigungen gegen die Unterhaltungsindustrie erhoben. Die 40-Jährige behauptet in einem Interview mit Daily Mail, dass nicht nur der Rapper P. Diddy (54), sondern auch weitere mächtige Männer Teil eines umfassenden Missbrauchsnetzwerks seien. Kaya erklärte, dass die aktuellen Vorwürfe gegen Diddy auch Manager und Künstler betreffen, die sie selbst sexuell missbraucht haben sollen.

"Es geht nicht nur um ihn. In unserer Branche läuft etwas grundlegend falsch, weil wir zugelassen haben, dass sich dieses Verhalten immer weiter ausbreitet", sagte Kaya entschlossen. Sie betonte, dass das Problem "weit über Diddy hinaus" gehe und erwähnte dabei auch "Anzugträger", die hinter den Kulissen agieren. Diddy, der mit bürgerlichem Namen Sean Combs heißt, steht derzeit wegen Vorwürfen des Menschenhandels und sexuellen Missbrauchs vor Gericht. Bereits 120 Personen sind Teil einer Klage gegen ihn. Bei einer Verurteilung drohen dem Musikmogul mindestens 15 Jahre Haft, im schlimmsten Fall könnte er den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen.

Kaya, die zusammen mit Frontfrau Nicole Scherzinger (46) in der erfolgreichen Girlgroup Pussycat Dolls bekannt wurde, erhebt seit Langem Vorwürfe und berichtete, dass sie und andere Pussycat Dolls in "unangenehme" Situationen gerieten, in denen sie um ihre Sicherheit bangten. Obwohl Kaya die Namen der betroffenen Männer nicht öffentlich nennt, deutete sie an, dass Diddy vielleicht selbst die Wahrheit ans Licht bringen könnte. "Wenn er vielleicht einen Deal annehmen muss, wird es einige Leute geben, die nachgeben", äußerte sie sich vielsagend.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Pussycat Dolls Kimberly Wyatt, Jessica Sutta, Nicole Scherzinger, Ashley Roberts,Melody Thornton