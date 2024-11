Renata Lusin stillt Tochter inmitten der "Let's-Dance"-Tour

Renata Lusin (37) wurde im März zum ersten Mal Mama. Seitdem lässt die Let's Dance-Bekanntheit ihre Follower immer wieder an ihrem Alltag mit Baby teilhaben. So auch jetzt. Auf ihrem Instagram-Profil teilt sie ein Foto und ein Video von sich, das sie beim Stillen auf der "Let's Dance"-Tour zeigt. Obendrein hat Renata noch eine wichtige Botschaft für ihre Fans. "Ist das möglich, so hart zu trainieren, so eine Tour oder zum Beispiel Wettkämpfe zu machen und weiter zu stillen?", schreibt sie zu dem Beitrag und fügt hinzu: "Ich stille mein Baby noch. Wie lange? Ich weiß nicht, wir werden es gemeinsam spüren."

Renata will voll und ganz auf ihren Körper vertrauen und sich nicht von Außenstehenden beeinflussen lassen: "Manchmal bekomme ich Nachrichten, dass durch Sport die Milch sauer wird. Davon merke ich nichts und Stella genießt immer die Mahlzeit von Mamas Brust." Auch was die Work-Life-Balance angeht, vertraut die 37-Jährige auf ihre Intuition: "So versuche ich, eine Balance zwischen meiner beruflichen Leidenschaft und meinem Mamasein zu finden. Ich denke, jeder muss es für sich selbst entscheiden. Wir sind glücklich, so wie es gerade läuft, auch mit allen Herausforderungen und Problemen."

Dass sie aber auch schon negative Erfahrungen beim Stillen gemacht hat, machte Renata vor wenigen Monaten deutlich. Als sie ihrer Tochter Stella die Brust gab, wurde sie bestohlen. "Was sind das für Menschen?", fragte sie sich auf ihrem Social-Media-Profil. Ihr Rucksack und das Portemonnaie, das sich darin befand, wurden entwendet. "Zum Glück war mein Handy in der Kinderwagen-Tasche und der Hausschlüssel in der Wickeltasche", zeigte sich Renata erleichtert.

