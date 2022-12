Wegen Podcast? Zwischen Jack McDermott und Ex Mary kriselt's

Jack McDermott steht für seine Familie ein! 13 Jahre waren seine Eltern Dean McDermott (56) und Mary Jo Eustace verheiratet, bevor der Schauspieler seine Frau für seinen "Mind Over Murder"-Co-Star Tori Spelling (49) verließ. Jahre später pflegt das Ex-Paar dennoch ein gutes Verhältnis – sprach sogar in seinem Podcast "Ex's & Uh-Oh's" über sein Privatleben. Doch bereits nach der zweiten Folge beendete Dean das Projekt, da seine Ex "private Informationen preisgegeben hat" – für den gemeinsamen Sohn Jack ein absolutes No-Go!

Auf Instagram meldete sich Jack mit einem inzwischen gelöschten Post zu Wort – obwohl er es nach eigenen Angaben vorzieht, sich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten! "Aufgrund der jüngsten Entscheidung meiner Mutter, Informationen über meinen Vater, meine Stiefmutter und meine Geschwister zu verbreiten, kann ich nicht länger schweigen. Seit 17 Jahren büßt mein Vater für Fehler, die er in der Vergangenheit gemacht hat", schrieb er und bat seine Mutter zudem: "Bitte vermeide es, unsere Familiendynamik weiter zu belasten. Bis vor einer Woche lebten unsere beiden Familien noch in Harmonie. Dieser Podcast hat einen Keil zwischen unsere Familien getrieben."

Um welche Informationen es sich genau handelt, verriet Jack in seinem Post nicht. Dennoch wird vermutet, dass es sich um die Trennungsgerüchte über Dean und Tori handelt: Seit vergangenem Jahr soll es zwischen den beiden gewaltig kriseln, im Juni entschieden sie sich sogar für eine Trennung auf Zeit.

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott

Getty Images Tori Spelling, Dean McDermott und sein Jack im April 2009

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott

