Wie "The Big Bang Theory": Kaley Cuoco bald in neuer Serie

Kaley Cuoco (38) wird bald mit einer neuen Comedy-Serie auf die Bildschirme zurückkehren und lässt dabei Erinnerungen an The Big Bang Theory wach werden. Das berichtet nun Deadline. In "Kansas City Star" spielt die Seriendarstellerin eine semi-erfolgreiche Schauspielerin, die in ihre Heimatstadt zurückkehrt, um mit einer örtlichen Theatergruppe zu arbeiten. Die Serie wird als "halbstündige Comedy mit Herz" charakterisiert und soll von HBO produziert werden. Damit können sich Fans auf ein Wiedersehen mit Kaley in einer Rolle freuen, die ihrer legendären Figur "Penny" nicht unähnlich ist.

Die Schauspielerin übernimmt in "Kansas City Star" nicht nur die Hauptrolle, sondern wirkt auch als Produzentin hinter den Kulissen mit. Die Serie wurde von Lucia Aniello, Paul W. Downs und Jen Statsky (38) entwickelt – den kreativen Köpfen hinter der preisgekrönten Serie "Hacks". HBO sicherte sich die Rechte an der neuen Serie "Kansas City Star" in einem hart umkämpften Bieterstreit, wie aus dem Bericht von Deadline weiter hervorgeht. Obwohl die Verträge noch finalisiert werden müssen, wird erwartet, dass die Produktion bald starten kann.

Nach dem Ende von "The Big Bang Theory" im Jahr 2019 hat die Leinwandschönheit ihre Karriere konsequent vorangetrieben. In der Serie "The Flight Attendant" zeigte sie eine neue Facette ihres Könnens und erhielt für ihre Darstellung der "Cassie Bowden" viel Lob. Privat läuft es für die Schauspielerin ebenfalls rund: Sie ist glücklich mit Tom Pelphrey (42) liiert, mit dem sie ihr erstes Kind – Tochter Matilda – großzieht. Mit "Kansas City Star" kehrt Kaley nun zu ihren Comedy-Wurzeln zurück und verbindet dabei ihre Leidenschaft für das Schauspiel mit ihrer Erfahrung als Produzentin.

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Tom Pelphrey und Tochter Matilda im Dezember 2023

