"Bauer sucht Frau"-Konny schmeckt das Essen von Doris nicht

Bei "Bauer sucht Frau" wollen Bauer Konrad und seine Auserwählte Doris sich näher kennenlernen. Ihre gemeinsamen Tage auf dem Hof wirken recht harmonisch. Als Doris den fleißigen Landwirt in Folge acht jedoch mit einem selbst gekochten Mittagessen überrascht, gerät der Haussegen ins Wanken. Der 61-Jährige freut sich schon auf ein schönes Stück Fleisch – seine Besucherin setzt aber auf eine leichte mediterrane Küche. "Ich koche Insel-Pasta", verkündet sie und bereitet mit viel Liebe ein Nudelgericht mit einer Gemüse-Thunfisch-Soße zu.

Konrads Freude über eine warme Mahlzeit verpufft, als er den Deckel des Topfes hebt. "Vielleicht wusste sie nicht, dass ich so viel Gemüse noch nie im Pott gesehen habe", erklärt er verhalten. Auch Nudeln stehen normalerweise nicht auf seinem Speiseplan. "Ein bisschen Fleisch wäre auch nicht schlecht gewesen. Man muss sich dran gewöhnen. Zu oft muss man das aber nicht essen", gibt er offen zu. Auch wenn die 60-Jährige sich wohl ein bisschen mehr Begeisterung erhofft hatte, nimmt sie die Reaktion des Tierliebhabers mit Humor. "Ich hab halt ganz schön Hunger. Da hast du Glück gehabt", stichelt Konrad und wird dafür von Doris in die Seite geknufft: "Du bist so doof, ey." Nach dem Mittagessen zieht Konny sein Resümee: "Allgemein hat sich Doris ja Mühe gegeben. [...] Vier Sterne waren das nicht. Ich hätte ihr einen halben gegeben."

Auch wenn die beiden sich kulinarisch noch einig werden müssen, verläuft die Hofwoche zwischen dem Hofbesitzer und der Bremerin vielversprechend. Das Leben auf dem Land und auch Konnys Haus scheinen Doris ganz gut zu gefallen. "Der Konrad hat Geschmack. Es ist alles schick, sauber und ordentlich. Das ist für einen Junggesellen schon eine gute Leistung", staunte sie bei ihrer Ankunft. Auch erste Probleme, darunter Doris' Furcht vor seinem Hofhund, meisterte der Single-Bauer mit Bravour.

