Emu-Ausbruch beschert "Bauer sucht Frau"-Markus einen Kuss

Bei Bauer sucht Frau sorgt ein Emu für Romantik: Als auf dem Hof von Milchbauer Heino einer seiner vier Federvögel ausbüxt, bemerkt Hofmann Markus das Verschwinden des australischen Laufvogels und die Männer begeben sich gemeinsam auf die Suche. "Für mich war es selbstverständlich, Heino da zu unterstützen", betont Markus. Mit vereinten Kräften können sie Emu Rüdibert tatsächlich wieder in sein Gehege sperren. "Das war so ein Moment, den kannst du ja nicht planen, aber ich war mega erleichtert, dass das geklappt hat. Markus hat instinktiv genau das gemacht, was ich ihm vorher erklärt habe. […] Ich fand, das hat er sehr gut gemacht", lobt Heino den Nordrhein-Westfalen und belohnt ihn spontan mit einem Kuss.

"Irgendwie war da bei mir auch so eine Last abgefallen und ich habe ihm einfach mal so einen Kuss gegeben", erklärt Heino die Zärtlichkeit und fügt hinzu: "Das war schon etwas, was ich lange vermisst habe." Auch Markus scheint nicht abgeneigt zu sein. "War gut", versichert er Heino und die beiden geben sich gleich noch einen kleinen Schmatzer auf den Mund.

Heino ist seit dreieinhalb Jahren Single und möchte mithilfe der Kuppel-Show den richtigen Mann fürs Leben finden. Gegenüber RTL verriet er, welche Eigenschaften sein Traummann mitbringen sollte. "Ich finde, ganz faszinierend bei Menschen sind die Augen. Die müssen etwas ausstrahlen. Mein zukünftiger Partner muss auch unbedingt Humor haben."

RTL Markus und "Bauer sucht Frau"-Heino

RTL Heino, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2024

