Katy Perry nimmt Tochter Daisy (4) mit auf ihre Welttournee

Katy Perry (40) wird 2025 mit ihrer "Lifetimes-Tour" rund um die Welt reisen. Ihre Konzertreihe führt sie unter anderem im April nach Mexiko, anschließend nach Australien und dann im Oktober nach Großbritannien. In die Ferne muss die Sängerin aber nicht ohne ihre Familie reisen, denn ihre kleine Tochter Daisy (4) wird sie begleiten! Im Gespräch mit The Sun schwärmt Katy diesbezüglich: "Ich bin wirklich begeistert, dass Daisy mich auf dieser Welttournee begleiten kann. Sie ist jetzt vier Jahre alt und wird auf der Tournee fünf. Die Zeit vergeht wirklich wie im Flug."

Im Laufe des Interviews ergänzt die Musikerin, dass einige ihrer Freunde immer wieder betonen, dass ihr Nachwuchs so schnell groß werde und die Zeit in gewisser Weise renne. Daher kann die stolze Mama es kaum abwarten, jede freie Sekunde mit ihrem Spross zu genießen: "Ich freue mich so darauf, ihr viele Orte auf der Welt zu zeigen, und wir werden zusammen lustige Abenteuer erleben." Besonders auf London freut sich Katy schon jetzt, denn ihr zufolge gibt es dort viele schöne Spielplätze und sie "lieben" die Parks vor Ort.

In der Vergangenheit plauderte die 40-Jährige schon häufiger über ihr Familienglück mit Töchterchen Daisy und ihrem Liebsten Orlando Bloom (47). Dabei enthüllte sie auch, dass die Kleine wohl vollkommen nach ihren berühmten Eltern komme. Im Interview mit Zane Lowe (51) betonte Katy, dass ihre Tochter überhaupt "nicht schüchtern" und "sehr mutig" sei. Das Temperament hat sich wohl eindeutig vererbt: "Wenn Orlando und ich streiten, dann ziemlich heftig und schnell, aber wir beruhigen uns auch schnell wieder."

Backgrid Orlando Bloom, Tochter Daisy und Katy Perry, September 2024

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2024

