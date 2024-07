Michael J. Fox rührte Fans bei Coldplay-Konzert zu Tränen

Michael J. Fox (63), der berühmte Schauspieler aus "Zurück in die Zukunft", sorgte am Wochenende für ziemlich emotionale Momente, als er während des Glastonbury-Auftritts von Coldplay auf die Bühne gerollt wurde. Chris Martin (47), der Frontmann der Band, würdigte ihn als "Held" und spielte gemeinsam mit dem Hollywoodstar den Song "Fix You". In TikTok-Clips ist zu sehen, wie Michael, der seit über 33 Jahren an Parkinson leidet, von der Menge gefeiert wurde. Total euphorisch schwang er die Gitarre und rockte zusammen mit dem Sänger die Bühne.

Doch nicht nur für den 63-Jährigen war dieser Auftritt sicher etwas ganz Besonderes – auch für Frontmann Chris ging offenbar ein kleiner Traum in Erfüllung. So erklärte der "Yellow"-Interpret während des Konzerts: "Der Hauptgrund, warum wir in einer Band sind, ist, dass wir 'Zurück in die Zukunft' geschaut haben. Also vielen Dank an unseren ewigen Helden und einen der erstaunlichsten Menschen auf der Welt, Mr. Michael J. Fox." Ein Moment, den der Freund von Dakota Johnson so schnell sicher nicht vergessen wird – und das, nachdem die Band zum fünften Mal bei dem legendären Festival in England aufgetreten war.

Für Michael hingegen war es der erste große Auftritt auf dem Glastonbury-Festival – und wohl einer der denkwürdigsten Momente in seinem Leben. Nachdem er 1991 im Alter von nur 29 Jahren die erschütternde Diagnose Parkinson erhalten hatte, beschloss Michael, sein Leben drastisch zu ändern. Anstatt sich auf seine Hollywood-Karriere und das Streben nach Status zu konzentrieren, verschrieb er sich der Forschung und Aufklärung über die Krankheit. Mit seiner Michael J. Fox Foundation sammelte er bisher umgerechnet über 1,4 Milliarden Euro für Projekte, die neue Behandlungsmethoden und frühere Diagnosen der Krankheit entwickeln. "Parkinson hat meine ganze Mission verändert. Es ist viel aufregender als meine Karriere," resümierte der Schauspieler vor wenigen Monaten, wie The Sun berichtet. Trotz seines Erfolgs kämpfte er aber auch mit Alkohol, bis sein Sohn Sam ihn bewusstlos fand. Diese Erfahrung brachte ihn damals dazu, sich seiner Krankheit zu stellen und seine Prioritäten neu zu setzen.

Halt bekommt Michael vor allem durch seine Frau Tracy (64), die stets an seiner Seite steht und ihn in den schwersten Zeiten unterstützt hat. Erst vor einigen Tagen widmete der 63-Jährige seiner langjährigen Liebe eine rührende Hommage zu ihrem 64. Geburtstag auf Instagram. "In jeder wunderschönen Weise ist es der wunderschöne Tag der wunderschönen Tracy", schrieb er und fügte hinzu: "Ich liebe dich und heute wird ein großartiger Tag. Immer, für immer, dein Mike, mit so viel Liebe. Alles Gute zum Geburtstag. Es wird ein epischer Tag." Der Beitrag, der ein glamouröses Schwarz-Weiß-Foto und ein süßes Strandbild des Paares enthielt, ging sofort viral und rührte Fans weltweit.

Das Paar, das sich 1985 am Set von "Family Ties" kennenlernte, hat in seiner langen Beziehung viele Herausforderungen gemeistert, besonders seit Michaels Parkinson-Diagnose. Tracy blieb jedoch immer an seiner Seite und unterstützte ihn durch alle Höhen und Tiefen. In einem kürzlich veröffentlichten Interview bei CBS Sunday Morning sprach Michael über die Bedeutung einer Frau, die ihn wirklich kennt, in einer Welt, in der alle glauben, ihn zu kennen.

Getty Images Coldplay-Frontmann Chris Martin

Getty Images Michael J. Fox, Schauspieler

Getty Images Michael J. Fox und Tracy Pollan, April 2024

Getty Images Tracy Pollan and Michael J. Fox, Time 100 Gala, 2024

