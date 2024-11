Nach Formel-1-Aus: Mick Schumacher zeigt sich optimistisch

Mick Schumacher (25) musste vor wenigen Wochen einen herben Rückschlag verkraften. Sein Traum, in dieser Saison als Stammfahrer in die Formel 1 zurückzukehren, platzte, da sich Audi nicht für ihn, sondern für Nachwuchsfahrer Gabriel Bortoleto entschied. Auf Instagram zeigt sich der Sohn von Michael Schumacher (55) nun trotzdem kämpferisch. Für den Rennfahrer kommt Aufgeben offenbar nicht infrage. "Das Leben verläuft nicht immer wie geplant, und Rückschläge können schwer zu verkraften sein", gesteht er ein, doch ergänzt optimistisch: "Jede Herausforderung ist eine Chance zu lernen, zu wachsen und noch stärker zu werden."

Dem 25-Jährigen ist es in dieser Saison nicht gelungen, in die Formel 1 zurückzukehren. Doch seinen Traum, irgendwann wieder in der höchstrangigen Liga antreten zu können, will der Sportler offenbar weiterverfolgen. Das macht er nun auf Social Media deutlich: "Dies ist nur ein Kapitel, nicht die ganze Geschichte. Die Reise geht weiter, und ich bin entschlossen, über mich hinauszuwachsen." Außerdem bedankt sich der Rennfahrer bei seinen Fans für die Unterstützung in dieser schweren Zeit. "Das bedeutet mir sehr viel", stellt er klar.

Bereits im Jahr 2008 trat Mick in die Fußstapfen seines berühmten Vaters. Im Alter von gerade einmal neun Jahren begann er mit dem Motorsport und verzeichnete über die Jahre zahlreiche Erfolge. Im Jahr 2021 debütierte der Rennfahrer in der Formel 1. Für das Team Haas F1 startete Mick damals mit dem Rennkürzel MSC, das bereits sein Vater genutzt hatte. Seit 2023 ist der 25-Jährige als Ersatzfahrer sowohl für Mercedes als auch McLaren Racing tätig. Ob er irgendwann als Stammfahrer in die Formel 1 zurückkehrt, wird die Zukunft zeigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / mickschumacher Mick Schumacher im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Schumacher, November 2012

Anzeige Anzeige