Nicht mit Kate: Prinz William sitzt wieder auf dem Motorrad

Prinz William (42) hat seine Leidenschaft für Motorräder wieder aufleben lassen. Am Donnerstag besuchte er das Virtual Production Studio der Ulster University im Belfaster Stadtcampus in Nordirland und testete dort ein stationäres Motorrad, das ihn durch eine virtuelle Wüstenlandschaft führte. "Jede Ausrede, um auf ein Motorrad zu steigen", sagte William laut dem Magazin Hello!: "Ich habe das Gefühl, dass jemand dieses Motorrad hier mal richtig ausfahren sollte."

Während seiner virtuellen Fahrt bemerkte William, der neben dem Motorradfahren auch seine Zeit als Rettungspilot vermisst: "Ich liebe den Auspuff." Er beschrieb das Setting als "unglaublich realistisch". In seiner Jugend war William ein leidenschaftlicher Motorradfahrer, doch mit der Zeit trat dieses Hobby zugunsten seiner Familie in den Hintergrund. 2018 gestand er bei einem Besuch auf der Isle of Man laut dem Magazin: "Ich bin Vater von drei Kindern. Ich muss es ruhiger angehen lassen. Ich vermisse die großen Touren. Für mich ging es beim Motorradfahren immer darum, mit allen anderen zusammen zu sein."

Seine Ehefrau Kate (42), die Prinzessin von Wales, zeigte sich in der Vergangenheit besorgt über seine Vorliebe für schnelle Maschinen. 2015 äußerte sie gegenüber dem Magazin People: "Es erfüllt mich immer mit Schrecken, wenn er damit unterwegs ist. Ich habe große Angst. Hoffentlich kann ich George davon fernhalten." Obwohl William nicht mehr aktiv Motorrad fährt, hat er alternative Wege gefunden, seine Mobilität zu genießen. So wurde er diesen Sommer dabei gesehen, wie er mit einem elektrischen Zweirad über das Gelände von Schloss Windsor fuhr. Bereits im vergangenen Jahr berichtete The Sun, dass William sich einen Elektroroller zugelegt hat, um damit zwischen dem Familienheim und Windsor Castle zu pendeln.

Getty Images Prinz William auf einem Motorrad im November 2024

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, britische Royals

