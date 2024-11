Wie People berichtet, blickt Prinz William (42), der Prinz von Wales, während seines letzten Tages in Kapstadt, Südafrika, nostalgisch auf seine Zeit als Such- und Rettungshubschrauberpilot zurück. Am 7. November trat er mit Freiwilligen des National Sea Rescue Institute (NSRI) in Kontakt, um von ihrer lebensrettenden Arbeit zu erfahren und ihre Beweggründe zu erfragen. Bevor er an Bord eines Rettungsbootes ging, scherzte William über den Wellengang und die Notwendigkeit, trockene Füße zu behalten. "Es ist ein schöner windiger Tag heute", lachte er und fügte hinzu: "Ich vermisse dieses Leben." Er bemerkte zudem, dass er bei jeder Gelegenheit gerne zurückkehren würde. Der Prinz erhielt seine Pilotenausbildung von 2010 bis 2013 und arbeitete später bei der East Anglian Air Ambulance von 2015 bis 2017.

Während seiner Zeit als Such- und Rettungspilot bei der Royal Air Force führte der erneut zum "sexiesten Mann mit Glatze gekürte Prinz 156 Rettungsmissionen durch und erlebte schwierige Einsätze, die Spuren hinterließen. 2021 sprach er offen über seine psychischen Herausforderungen während dieser Arbeit. Seine Erfahrungen inspirierten ihn, das Thema psychische Gesundheit stärker in sein royales Engagement zu integrieren. William betonte, wie wichtig es sei, über mentale Gesundheit zu sprechen und die damit verbundenen Stigmata zu überwinden. Er ermutigte andere, mutig und offen mit möglichen Problemen umzugehen und die notwendigen Schritte zur Genesung zu unternehmen.

Prinz William ist seit 2011 mit Prinzessin Kate (42) verheiratet, und gemeinsam haben sie drei Kinder: Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6). Während seines Aufenthalts in Kapstadt erzählte er, dass er versucht, seinen Kindern das Meer und die Gefahren von Strömungen näherzubringen. "Wir versuchen, den Kindern beizubringen, die Strömungen zu verstehen", sagte er. Er betonte auch die Bedeutung von Schwimmunterricht und meinte, Schwimmen sei eine Lebensfertigkeit, die eines Tages das Leben retten könnte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Irwin und Prinz William in Kapstadt im November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William in Südafrika, 2024

Anzeige Anzeige