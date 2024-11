"Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo speckt 50 Kilogramm ab

Reality-TV-Star Ingo (34) Peters hat in den letzten Monaten eine bemerkenswerte Veränderung durchgemacht. Der Schwiegertochter gesucht-Star hat sich einer Schlauchmagen-Operation unterzogen und berichtet seinen Fans regelmäßig über seine Erfolge. In einem kürzlich veröffentlichten Update auf Instagram verrät er stolz, dass er nun fast 50 Kilogramm leichter ist. Bevor sich Ingo der Magenverkleinerung unterzog, brachte er satte 181 Kilogramm auf die Waage. Seitdem purzeln die Pfunde, was das Zeug hält.

Der Weg zu Ingos Gewichtsabnahme begann mit der sogenannten MMK-Therapie, die Ernährungsberatung und Bewegung umfasst und notwendige Voraussetzung für die Operation war. Durch die Therapie und Umsetzung seiner Therapeutenanweisungen verlor er bereits 24 Kilogramm vor dem operativen Eingriff. Bei der OP selbst, die er am 22. Juli über sich ergehen ließ, wog er dann 157 Kilogramm. Durch den Eingriff erhoffte sich Ingo ein gesünderes Leben. Auch seine Ehefrau Annika entschied sich für die Magenverkleinerung, deren Eingriff Ende September stattfand und bereits zu einem Verlust von über acht Kilogramm führte. "Meine Freude war sehr groß, denn ich habe zwei Kleidergrößen verloren. Ich bin happy", freute sie sich vor wenigen Wochen auf Social Media.

Ingo steht seit über einem Jahrzehnt im Rampenlicht und wurde durch seine sympathische Art und humorvollen Auftritte bei "Schwiegertochter gesucht" zum Publikumsliebling. Seine Suche nach der großen Liebe zog sich über mehrere Staffeln, bis er schließlich in Annika sein Glück fand. Die beiden sind seit zwei Jahren verheiratet und bilden ein starkes Team. Anlässlich ihres Jahrestages im Juni widmete Annika ihrem Mann niedliche Zeilen auf Instagram: "Dieser Jahrestag gehört nur uns. Du hast die Sonne in mein Leben gebracht und auch unter Tränen noch mit mir gelacht. Ich danke dir für jeden einzelnen Tag und bin gespannt, was die Zukunft uns noch bringen mag."

Anzeige Anzeige

Instagram / ingonator_official Ingo und seine Frau Annika im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / ingonator_official Annika und Ingo im September 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige