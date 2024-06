"Schwiegertochter gesucht"-Ingo und Annika feiern Jahrestag

Ingo (33) und Annika Peters sind immer noch verliebt wie am ersten Tag! Der Schwiegertochter gesucht-Star und seine Frau Annika sind mittlerweile seit sechs Jahren zusammen. Zu ihrem Liebesjubiläum teilt die Brillenträgerin nun auf Instagram einen niedlichen Beitrag, in dem sie schreibt: "Dieser Jahrestag gehört nur uns. Du hast die Sonne in mein Leben gebracht und auch unter Tränen noch mit mir gelacht. Ich danke dir für jeden einzelnen Tag und bin gespannt, was die Zukunft uns noch bringen mag." Die beiden seien durch viele Höhen und Tiefen gegangen, was sie und ihre Beziehung gestärkt habe. "Alles, alles Gute zum sechsten Jahrestag, mein Schatz. Ich liebe dich unendlich doll", macht die Rheinländerin klar.

Ingo und Annika haben ihre Liebe 2022 mit dem Jawort besiegelt. Seit einiger Zeit versuchen sie außerdem, Kinder zu bekommen. Da dieser Wunsch bisher unerfüllt geblieben ist, haben sie vor wenigen Monaten einen Termin in einer Klinik gemacht. Um eine Behandlung zu starten, müssen sie jedoch beide erst mal abnehmen. "Wir haben Kontakt aufgenommen zu einer Adipositas-Klinik und wir werden uns dieses Jahr beide operieren lassen und einen Schlauchmagen legen lassen", erzählte sie in einem Interview mit Promiflash.

Vor gut einem Jahr hatte Annika bereits begonnen, ihrem Gewicht den Kampf anzusagen. Über die ersten Erfolge freute sie sich damals sehr. "Leute, ich bin so glücklich gerade... Da zeigt die Waage einfach minus zwei Kilo an, in einer Woche", staunte sie auf Instagram. Gegenüber Promiflash betonte sie jedoch, dass sie es sehr kritisch sehe, für die Kinderwunschbehandlung abnehmen zu müssen: "Ich finde das eigentlich sehr, sehr schade. Warum verwehrt man dicken Menschen diese Behandlung? Zumal das ja alles Selbstzahler-Kosten wären."

Anzeige Anzeige

Instagram / dr.sindsen Annika und Ingo bei ihrer Hochzeit mit Eric Sindermann (l.) als Trauzeuge

Anzeige Anzeige

Instagram / ingonator_official Ingo und Annika, Reality-TV-Stars

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Annikas Liebeserklärung? Total niedlich! Hm, mich hauen ihre Worte jetzt nicht vom Hocker. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de