Solo-Auftritte: Prinz Harry und Meghans Liebe verändert sich

Prinz Harry (40) und seine Gattin Herzogin Meghan (43) haben zuletzt aufgrund ihrer vielen Solo-Auftritte für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Seit ihrer Reise nach Kolumbien haben die beiden den Großteil ihrer öffentlichen Auftritte nämlich allein absolviert. Judi James, Expertin für Körpersprache, erklärte nun gegenüber Mirror, dass es tatsächlich eine sichtbare Veränderung bei den Liebesauftritten des berühmten Paares gegeben habe: "Harrys und Meghans Liebe scheint sich von einer total partnerschaftlichen Beziehung, bei der sich ihre Körpersprache bei Auftritten als zusammenpassendes, synchrones [...] Paar zeigte, zu einer Beziehung entwickelt zu haben, die nun der Form des Buchstabens Y ähnelt."

Das bedeutet, dass sie an der Basis verbunden sind, sich aber auch getrennt als zwei Individuen in unterschiedliche Richtungen bewegen. So war zum Beispiel ihr jüngster Videoauftritt der Expertin zufolge eher förmlicher Natur, da Meghan ihrem Partner ständig liebevolle Blicke zuwarf, dieser aber zurückhaltend reagierte und lediglich einen Arm um den Rücken seiner Frau legte, um Verbundenheit zu signalisieren. Dieser Minimalismus sorgte für Ernüchterung: "Für Fans der leidenschaftlich-romantischen Körpersprachrituale von Harry und Meghan war das eher fadenscheinig."

Neuesten Gerüchten zufolge wird es vorerst bei den separaten Auftritten des Paares bleiben. So sollen sie angeblich sogar das Fest der Liebe in diesem Jahr getrennt verbringen. Davon ging zumindest die Royal-Expertin Charlotte Griffiths im Gespräch mit GB News aus: "Ich denke, Harry wird immer öfter nach Großbritannien kommen. Ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn er zu Weihnachten käme, aber er wird alleine kommen." Es könnte wohl auch sein, dass sie Weihnachten zusammen in Portugal verbringen und er nur schnell in Großbritannien "vorbeischaut, um die Familie zu sehen."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus

