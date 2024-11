Verbringen Prinz Harry und Meghan Weihnachten etwa getrennt?

Möglicherweise feiern Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) das Fest der Liebe in diesem Jahr getrennt. Das vermutet zumindest die Royal-Expertin Charlotte Griffiths in einem Interview mit GB News. "Ich denke, Harry wird immer öfter nach Großbritannien kommen. Ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn er zu Weihnachten käme, aber er wird allein kommen", erklärt sie und betont: "Ich denke, es gibt keine Möglichkeit, dass Meghan mitkommt." Stattdessen wird erwartet, dass Prinz Harry allein nach Großbritannien reist, um Zeit mit seiner Familie zu verbringen. "Es könnte sein, dass sie Weihnachten in Portugal verbringen und er mal schnell vorbeischaut, um die Familie zu sehen", mutmaßt Charlotte weiter.

Zusätzlich bemerkt sie aber auch, dass die königliche Familie den jüngsten Sohn von König Charles III. (75) vermutlich nicht zur alljährlichen Familienfeier auf Balmoral einladen werde: "Sie fühlen sich nicht, als könnten sie sich entspannen, wenn er auf Balmoral bei ihnen ist, daher glaube ich nicht, dass er dort auftauchen wird." Andere Royal-Experten stimmen zu, dass Meghan wahrscheinlich Abstand halten wird, während Harry seine Beziehungen zu seiner Familie pflegt. Es wird spekuliert, dass Meghan sich darauf konzentriert, ihr Leben in den USA aufzubauen, während Harry zwischen den Welten pendelt.

Meghan und Harry hatten im Jahr 2020 ihren Rückzug aus dem königlichen Leben angekündigt und leben seitdem mit ihren beiden Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in Kalifornien. In der Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" sprach die ehemalige Schauspielerin offen darüber, wie schwierig es für sie war, sich in das Leben der Monarchie einzufügen. Sie beteuerte: "Ich habe es so sehr versucht. Und es war immer noch nicht gut genug. Und man passt trotzdem nicht hinein." Abseits des Rampenlichts widmet sich Meghan nun verschiedenen wohltätigen Projekten und verbringt Zeit mit ihren Kindern. Unterdessen bleibt offen, wie sich die Beziehung zwischen den Sussexes und der königlichen Familie in Zukunft entwickeln wird.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

