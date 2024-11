Diese Frauen kämpfen um das Herz des "Golden Bachelors"

Am 3. Dezember geht der "Golden Bachelor" an den Start. Nach der Bekanntgabe von Rosenkavalier Franz Stärk (73) veröffentlicht RTL nun auch die Damen, die ihn umwerben werden. Mit 73 Jahren ist Bärbel die Älteste im Bunde. Die Münchner Hotelfachfrau weiß genau, was sie von ihrem Traummann möchte: "Attraktiv muss er sein, gute Ausstrahlung, liebenswert, aktiv im Leben und unbedingt natürlich." Mit 60 Jahren sind Ute Sch., Lise, Britta und Birgit T. die jüngsten Singles. Lise unterscheidet eine Sache von den übrigen Kandidatinnen. "Ich bin (hoffentlich) die einzige Norwegerin und bin voller Überraschungen", berichtet die Sekretärin.

Auch Bürokauffrau Astrid, Verkäuferin Birgit L., Erzieherin Christiane, Yogalehrerin Simone und Vermögensverwalterin Christin freuen sich auf den 73-Jährigen. Letztere hat sogar schon ihr Traumdate mit dem Bachelor geplant: "Wir holen ihn mit einem Helikopter ab und fliegen an die Costa Navarino zu den schönsten Golfplätzen des westlichen Peloponnes." Dort würde sie ihm eine Schnupperstunde geben und danach einen romantischen Abend am Meer verbringen. Kerstin aus Erfurt hat weniger konkrete Vorstellungen. "Ein Dinner bei Kerzenschein oder eine verrückte Autorallye – alles ist denkbar", erklärt die Nageldesignerin.

Franz wohnt in Niedersachsen und hätte es nicht weit zu den NRW-Anwohnerinnen Sabine Si., Sabine St. und Sonja. Die 67-jährige Sabine St. ist die einzige Rentnerin unter den Kandidatinnen. Aus Bayern reisen Susanne und Ute St. für das Abenteuer nach Kreta. Vervollständigt wird die Runde von der Berliner Kosmetikerin Mercedes und Sylvia aus Brandenburg. Sylvia bewarb sich bei der Kuppelshow aufgrund der Empfehlung einer Freundin, die ihr aus einer traurigen Lebensphase heraushelfen wollte. "Mein letzter Freund verstarb nach einem Jahr Beziehung an Krebs", offenbart die 62-Jährige gegenüber dem Sender.

