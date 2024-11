Einseitige Armschmerzen: Anna Adamyan musste in Notaufnahme

Hinter Anna Adamyan (28) liegt ein nervenaufreibendes Wochenende: Die GNTM-Bekanntheit musste aufgrund einiger bedrohlicher Symptome ein Krankenhaus aufsuchen. Auf Instagram meldet sich die Mutter eines Kindes nun zu Wort: "Samstagabend bekam ich Ohrgeräusche mit Schwindel, Übelkeit sowie Magenschmerzen. Diese wurden Sonntag nicht besser, sondern eher schlechter. Als dann noch einseitige Armschmerzen mit Brustbeschwerden hinzukamen und der Schwindel immer mehr wurde, haben wir es zur Sicherheit abchecken lassen." Die Diagnose? Eine heftige Panikattacke, die nicht zu unterschätzen ist. Im gleichen Atemzug gesteht Anna, dass sie aktuell mit einigen mentalen Problemen zu kämpfen habe und "einfach erschöpft" sei.

Ihren Fans möchte Anna mit ihrem Beitrag vor allem eines mit auf den Weg geben: Hört auf euren Körper! "Dies ist ein kleiner Reminder für euch, eure mentale Gesundheit nicht außer Acht zu lassen und Anzeichen ernst zu nehmen", appelliert sie an ihre Community. Auch sie mache regelmäßig den Fehler, Symptome nicht ernst zu nehmen und mit "Hey, das wird wieder nur eine Panikattacke sein" abzutun. Die Gesundheit einmal mehr abchecken zu lassen schadet keinem, meint Anna und freut sich: "Ich wurde sehr ernst genommen und dafür bin ich ganz dankbar, denn das war nicht immer so bisher."

Anna ist im Netz für ihre offene und transparente Art bekannt. So nahm sie ihre Fans auch bei ihrem starken Wunsch nach einem Kind mit. Aufgrund von Annas Endometriose-Diagnose war es für die 28-Jährige alles andere als einfach, schwanger zu werden. Um doch noch eigenen Nachwuchs bekommen zu können, unterzog sich die Autorin mehreren Kinderwunschbehandlungen und berichtete gegenüber Bunte: "Ich möchte betonen, in was für einer privilegierten Situation ich bin. Künstliche Befruchtungen werden in der Regel nicht immer übernommen und wenn, dann nur drei Versuche zu je 50 Prozent. Zum Glück konnten wir uns sämtliche Diagnostik leisten." Im August 2023 wurde Anna und ihrem Ehemann Sargis Adamyan (31) der Wunsch dann erfüllt und die beiden durften ihren Sohn Levi auf der Welt begrüßen.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im März 2023

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan mit ihrem Sohn Levi und einem Freund im Oktober 2024

