Frech wie nie: Thea Gottschalk zeigt neue Kurzhaarfrisur

Seit diesem Jahr ist Thea Gottschalk, die Ex-Frau von Thomas Gottschalk (74), auf Social Media aktiv und postet dort sehr viele Eindrücke aus ihrem bunten Leben. Ursprünglich gab sie bekannt, sich 2019 aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen und in Malibu außerhalb des Rampenlichts zu leben – doch jetzt präsentiert sich die 78-Jährige fast täglich im Netz. Mit einem Spiegelselfie auf Instagram zeigt sie ihren über 7.000 Fans ihren neuen kupferfarbenen Kurzhaarschnitt und schreibt: "Jetzt hab ich so lange an meinem Haar herumgeschnitten, dass es auf einmal kurz ist."

Offensichtlich war die freche Frisur gar nicht gewollt, Thea verpasste sich den Look kurzerhand selbst und schätzte dabei wohl nicht ein, wie viel sie von ihren Haaren abgeschnitten hatte. Die Schauspielerin geht mit ihrem kleinen Fauxpas allerdings ganz locker um: "Na ja, macht nichts, ich trage ja sowieso gerne Hüte, Kappen und Stirnbänder." Thea ist für ihren bunten und außergewöhnlichen Style ja sowieso bekannt. Ihre Schwiegertochter Melissa Gottschalk zeigt sich begeistert und kommentiert mit Flammen- und Herzchen-Emojis.

Auf früheren Events an der Seite von ihrem Ex-Mann Thomas Gottschalk zeigte Thea, wie viel Kreativität sie in ein Outfit legen kann. Von blau gefärbten Haaren über Stirnbänder bis hin zu bunten Kleidern ließ sie ihrer Fantasie freien Lauf. Nach über 40 Jahren Ehe trennten sich Thomas und Thea im Jahr 2019, ihre Scheidung war dann offiziell im Mai dieses Jahres abgeschlossen. Der Ex-Moderator fand kurz nach Thea seine große Liebe in Karina Mroß, Thea selbst hatte anfangs mit der Scheidung zu kämpfen. Gegenüber Bunte verriet ihr Sohn aber, wie es ihr jetzt gehe: "Inzwischen hat sich meine Mutter damit abgefunden und lebt ihr Leben."

Getty Images Thea Gottschalk, Ex-Frau von Thomas Gottschalk

Getty Images TV-Star Thomas Gottschalk und seine Ex-Frau Thea Gottschalk im Juli 2005

