Thea Gottschalk feiert Weihnachten mit Sohn Roman in den USA

Thea Gottschalk verbringt die Feiertage in diesem Jahr in der Wahlheimat ihres Sohnes Roman: in den USA. Zusammen mit dem 40-Jährigen, seiner Ehefrau Melissa und dem gemeinsamen Sohn Basti genießt sie die festliche Zeit an der Ostküste. Das zeigt ein neues Foto auf dem Instagram-Profil der Ex-Frau von Thomas Gottschalk. Zu dem Schnappschuss, der die vier vor einer weihnachtlichen Kulisse zeigt, erklärt die "Die Supernasen"-Darstellerin: "Gestern in San Diego in einem beleuchteten botanischen Garten." Die kleine Familie hatte offenbar sichtlich Spaß, denn alle strahlen überglücklich in die Kamera.

Thea hat in der Weihnachtszeit in den USA offenbar ein straffes Programm. Wie sie im Netz preisgab, verbrachte sie auch ein paar Tage bei einer deutschen Freundin in San Diego. Die 78-Jährige berichtete, dass sie gemeinsam eine Weihnachtsparty gefeiert haben. Auch ihr Outfit für die Feier wollte sie ihren Fans nicht vorenthalten. Auf einem Foto strahlt sie in einem schwarzen, mit Federn geschmückten Oberteil in die Kamera. Dazu kombiniert sie eine auffällige goldene Hose. "Viel Lametta am Bein", kommentierte Thea den Schnappschuss.

Pünktlich zum Heiligabend meldet sich Thea erneut: Im Netz sendet sie ihren Followern herzliche Grüße und weist darauf hin, dass in den USA erst am nächsten Tag die Geschenke ausgepackt werden. In der Instagram-Story ihrer Schwiegertochter Melissa ist außerdem ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum zu sehen, unter dem liebevoll verpackte Präsente liegen – unter anderem mit dekorativem Hühner-Motivpapier. Die Familie scheint die gemeinsamen Momente sehr zu genießen, und Thea bekommt Gelegenheit, wertvolle Zeit mit ihrem Enkelkind zu verbringen.

Instagram / thea_gottschalk Thea Gottschalk, Ex-Frau von Thomas Gottschalk

Instagram / thea_gottschalk Thea Gottschalk präsentiert ihre neue Frisur auf Instagram, 2024

