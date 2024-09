Thomas Gottschalk plagten vor Thea-Trennung "Gewissensnöte"

Vor rund fünf Jahren trennte sich Thomas Gottschalk (74) von seiner Ehefrau Thea und sorgte damit für viele Schlagzeilen. Damals hatte er kurz zuvor Karina Mroß, seine heutige Partnerin, auf einer Party kennengelernt. Im Podcast "Die Supernasen" verrät der Entertainer, dass ihm der Schritt der Trennung damals nicht leichtfiel und er nicht gewusst habe, wie er mit seinen Gefühlen umgehen sollte. Er habe damals seinem Kumpel und Podcast-Partner Mike Krüger (72) davon erzählt: "Eine davon war, dass ich dich relativ früh in meine, sagen wir mal, Gewissensnöte [eingeweiht] habe, weil ich mich plötzlich, in der Tat, neu verliebt hatte und nicht gewusst hatte, wie es weitergeht."

Mike stand seinem Kumpel in seinem emotionalen Dilemma bei. Der Ex-Wetten, dass..?"-Moderator habe nicht gewusst, ob er sich wirklich von Thea trennen solle. Sein Freund riet ihm, seinem Bauchgefühl zu folgen. Gesagt, getan – wenig später beendete Thomas die Ehe. Mikes Loyalität war so stark, dass er die vertraulichen Gespräche mit Thomas selbst vor seiner eigenen Ehefrau Birgit verheimlichte. Erst durch die Nachrichten erfuhr sie von der Trennung, was Mike später einigermaßen schuldbewusst zugeben musste.

Für Thomas war die Trennung von Thea wohl der richtige Schritt – denn mit seiner Karina ist er überglücklich und mittlerweile sogar verheiratet! Vor rund vier Wochen gab das Paar einander das Jawort in einer romantischen Zeremonie auf einer Klippe auf Ibiza. Mit nur den engsten Freunden und der Familie an ihrer Seite schritten sie barfuß und ganz in Weiß in den Hafen der Ehe. "Eine normale Hochzeit mit drei Gästen auf Ibiza halt, mit einem glücklichen Brautpaar, das sich barfuß und ganz in Weiß ewige Treue geschworen hat. So hatten wir es uns gewünscht und so war es dann auch!", berichtete Thomas glücklich gegenüber Bild. Weiter gefeiert wurde nach der Zeremonie in einer Strandbar, wo der Dresscode Bikini und Badehose lautete.

Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk, Moderator

Getty Images Karina Mroß und Thomas Gottschalk, September 2023

