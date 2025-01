"No-Go": Thea Gottschalk hat Probleme mit ihrem neusten Hut

Thea Gottschalk hat auf Instagram ihre Leidenschaft für extravagante Kopfbedeckungen erneut unter Beweis gestellt. In einem Spiegel-Selfie präsentierte sich die Ex-Frau von Thomas Gottschalk (74) mit starkem Make-up, einem Oberteil in Schlangenoptik und einer auffälligen Fellmütze in Kupferton. Doch trotz der Begeisterung für das Accessoire gibt es ein Problem: "Diese Kreation ist so schön, aber bei kalifornischen Temperaturen ein No-Go", kommentierte Thea das Bild.

Die 2019 von dem ehemaligen "Wetten, dass..?"-Moderator getrennte Modemacherin lebt seit den 90er-Jahren in den USA und ist für ihren mutigen wie kreativen Stil bekannt. Schon in ihrer Ehe mit Thomas bewies sie bei gemeinsamen Auftritten Gespür für ausgefallene Looks – sei es mit Blumenschmuck, außergewöhnlichen Stoffen oder Mustern. Auch auf Instagram erfreut Thea ihre Fans mit modischen Einblicken. Im aktuellen Post betont sie, dass Hüte, Kappen und Fascinator der Münchener Designerin Christine Halbig für sie "den besonderen Chic" ausstrahlen. Die Designerin der Mütze gehört laut Thea zu ihren Lieblings-Hutmacherinnen.

Thea und Thomas waren von 1976 bis 2024 verheiratet, sie haben zwei Söhne – einen leiblichen und einen Adoptivsohn. Während Thea auch nach der Trennung weiter in den USA lebt, hat Thomas mit seiner neuen Frau Karina, die er im Sommer 2024 auf Ibiza heiratete, einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Theas aktive Präsenz in sozialen Netzwerken, in denen sie ihre Fans an ihrem Leben und ihrer Mode teilhaben lässt, zeigt: Thea bleibt sich treu – und ihren Hüten erst recht.

Instagram / thea_gottschalk Thea Gottschalk, Ex-Frau von Thomas Gottschalk

Getty Images TV-Star Thomas Gottschalk und seine Ex-Frau Thea Gottschalk im Juli 2005

