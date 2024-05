Thomas Gottschalk und Thea sind nun offiziell geschieden!

Bereits im März 2019 gaben Thomas Gottschalk (73) und Thea nach über 40 Jahren Ehe ihr Zerwürfnis bekannt. Nun gehen sie bereits seit einigen Jahren getrennt voneinander durchs Leben. Doch bisher kam es noch zu keiner offiziellen Scheidung. Wie Bild berichtet, hat sich dies jetzt jedoch geändert. "Thea und ich sind einvernehmlich und rechtskräftig geschieden", erklärt der Fernsehmoderator gegenüber dem Magazin. Scheinbar ist das keine große Sache für den TV-Profi. Denn gut gelaunt witzelt er: "Wir bitten von Kranz- und Blumenspenden abzusehen. Wir sind seit fünf Jahren getrennt, da kann man wirklich nicht sagen, dass wir gehetzt hätten."

Kurz nach der Trennung fand Thomas in der Autorin Karina Mroß bereits seine neue große Liebe. Mit ihr scheint der einstige Wetten, dass..?-Star überaus glücklich zu sein. Für dieses Jahr haben der TV-Star und seine Liebste sogar große Pläne! Wie der Moderator vor wenigen Tagen auf Instagram bekannt gab, steht bei dem Paar bald ein Umzug an. "Nachdem es in Baden-Baden im Supermarkt schon jeder gewusst hat: Es ist wahr, im nächsten Sommer ziehen wir nach München!", verkündete der Showmaster humorvoll.

Ob der Tapetenwechsel etwas mit seinem TV-Rückzug zu tun haben könnte? Im vergangenen Jahr verabschiedete sich der Star-Moderator offiziell von seinem jahrelang moderierten Format "Wetten, dass..?". Doch seiner Zeit im Fernsehen scheint der 73-Jährige nicht nachzutrauern. "Ein glücklicher Rentner bin ich schon länger und Karina freut sich, wenn ich mir mehr Zeit für unser Privatleben gönne", zeigte er sich positiv im Interview mit Bild.

