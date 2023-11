Seltener Auftritt: Thea Gottschalk genießt Zeit mit Sohn

Sie genießen Zeit zu zweit! Thomas Gottschalk (73) hatte im Jahr 1972 Thea Gottschalk kennen und lieben gelernt. Vier Jahre später wagten die Turteltauben den Schritt vor den Traualtar. Ihr erster Sohn Roman erblickte 1982 das Licht der Welt. Sieben Jahre später machte ihr zweiter Sohn Tristan das Familienglück perfekt. Dennoch sollte ihre Liebe nicht von Dauer sein: Nach mehr als 40 Jahren Ehe gaben sie 2019 ihre Trennung bekannt. Seitdem lebt die Ex des Schauspielers zurückgezogen. Nun teilt Roman ein seltenes Bild mit Thea!

In seiner Instagram-Story postet der älteste Sprössling des einstigen Ehepaars einen Schnappschuss, der ihn gemeinsam mit seiner Mutter zeigt. Die beiden scheinen sich in einem gemütlichen Restaurant einige Drinks zu gönnen. Auf dem Pic wirkt das Mutter-Sohn-Gespann ausgelassen und grinst fröhlich in die Linse. Ihre gemeinsame Zeit genießen sie anscheinend sehr.

Während Thomas sich kurz nach dem Liebes-Aus bereits mit seiner neuen Partnerin Karina Mroß zeigte, soll Thea lange unter der Trennung gelitten haben. Doch mittlerweile habe sich das Blatt wohl gewendet, wie Roman Anfang des Jahres gegenüber Bunte ausplauderte: "Inzwischen hat sich meine Mutter damit abgefunden und lebt ihr Leben."

Anzeige

Getty Images Roman Gottschalk und seine Frau Melissa mit Thea und Thomas Gottschalk, Juli 2018

Anzeige

Neumayr,Franz Thea Gottschalk, Ex-Frau von Thomas Gottschalk

Anzeige

Getty Images Karina Mroß, Thomas Gottschalk und Roman Gottschalk bei den Bambi Awards 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de