Waldbrände: Auch Thea Gottschalk muss ihre Villa verlassen

Thea Gottschalk, die Ex-Frau von Show-Legende Thomas Gottschalk (74), ist erneut vom Feuerdrama in Kalifornien betroffen. Starke Winde haben die verheerenden Waldbrände in der Region rund um Los Angeles entfacht und zwingen die 79-Jährige nun zur Flucht aus ihrem Anwesen in Malibu. Das luxuriöse Domizil, das sich auf einem fast 6.500 Quadratmeter großen Grundstück direkt an der Pazifikküste befindet, ist akut gefährdet. Thea teilte auf Instagram ein Video der bedrohlichen Situation und schrieb: "Die Aussicht von meinem Balkon. Es wird mir jetzt zu brenzlig, wo man schon von Evakuieren spricht."

Bereits 2018 hatten die Gottschalks ein traumhaftes Millionenanwesen im Malibu Canyon durch ein Feuer verloren. Thomas kaufte danach das jetzige, 7,5 Millionen Euro teure Anwesen für seine damalige Ehefrau, um ihr nach der Katastrophe eine neue Bleibe zu bieten. Doch nun wiederholt sich für Thea die Geschichte. In einer emotionalen Nachricht berichtet sie, dass sie bereits aufgefordert worden sei, sich auf eine Evakuierung vorzubereiten. "Man soll packen, falls der Aufruf kommt." Da sogar Platz in Hotels durch die große Zahl der Evakuierten knapp sei, ist Thea nach San Diego gereist. "Und wo soll man so schnell hin? Kenn das vom letzten Mal: Hotels sind schnell voll von Feuerflüchtigen. [...] Gott sei Dank habe ich ja Engel als Schwiegertöchter", schrieb Thea.

Thea zog sich nach der Trennung von Thomas aus der Öffentlichkeit zurück und lebt seitdem ein ruhiges Leben in Malibu. Während sich Thomas heute oft mit seiner neuen Partnerin Karina Mroß zeigt, spricht Thea selten über ihr Privatleben. Jetzt steht sie erneut vor der Herausforderung, sich von einem Ort zu verabschieden, der für sie ein sicherer Hafen war. Auch Theas prominente Nachbarn wie Tom Hanks (68) und Jennifer Aniston (55) mussten ihre Häuser bereits verlassen.

Instagram / thea_gottschalk Thea Gottschalk teilt ein Video von der herannahenden Feuerwalze

Getty Images TV-Star Thomas Gottschalk und seine Ex-Frau Thea Gottschalk im Juli 2005