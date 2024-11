Marius Borg Høibys erneuter Skandal belastet das Königshaus

Am Montagabend wurde Marius Borg Høiby (27) erneut verhaftet. Nach zahlreichen Skandalen in der Vergangenheit wird dem Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (51) nun vorgeworfen, eine Person vergewaltigt zu haben. Dieser Vorfall wird laut dem Königsexperten Lars Hovbakke Sørensen ernste Konsequenzen für das gesamte norwegische Königshaus haben. "Dies ist einer der schlimmsten Skandale der letzten Zeit in einer europäischen Königsfamilie und sicherlich der schlimmste Skandal in Norwegen", stellte der Experte gegenüber der Zeitung Ekstra Bladet fest.

Er beschrieb den schwerwiegenden Vorwurf als eine große Belastung für den Ruf der Königsfamilie, deren Unterstützung seit dem Geständnis des 27-Jährigen, seine Ex-Freundin misshandelt zu haben, weiter gesunken ist. Laut dem Experten unterstützen nur noch 62 Prozent der Norweger die Monarchie, während es im Jahr 2017 noch 81 Prozent waren. "Das ist sehr ernst und die Akzeptanz des Königshauses wird jetzt wahrscheinlich weiter sinken. Wir wissen, dass die Unterstützung sinken kann, wenn Vorfälle von Menschen passieren, die der königlichen Familie nahestehen", erklärte Lars gegenüber dem Blatt. Seine Prognose ist, dass die Königsfamilie nun versuchen wird, Marius aus der Öffentlichkeit zu ziehen: "Wir werden sie nicht mehr gemeinsam auftreten sehen [...] Sie werden auf jeden Fall versuchen, ihn zu 'verstecken' [...]."

Marius ist das erste Kind von Kronprinzessin Mette-Marit aus einer früheren Beziehung, bevor sie Kronprinz Haakon (51) heiratete, weshalb er auch keine königlichen Titel trägt. Obwohl er nicht Teil des offiziellen norwegischen Königshauses ist, gehört er aber zur königlichen Familie. Bereits in der Vergangenheit fiel er in der Öffentlichkeit durch Drogenskandale, Missbrauchsvorwürfe und andere kriminelle Tätigkeiten auf. Seit Anfang August hatte sich seine Situation wieder verschärft. Nachdem ihm Gewalt gegen drei seiner Ex-Freundinnen vorgeworfen wurde, wurde eine der Anklagen kürzlich von Körperverletzung auf Misshandlung verschärft. Marius gestand seine Schuld in einem der Fälle bereits, bestreitet allerdings noch die beiden anderen Anklagen.

Die norwegische Königsfamilie während Prinzessin Ingrid Alexandras Konfirmation

Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon, Oktober 2024