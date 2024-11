Olli Pocher übernimmt Amiras Kosmetikfirma nach ihrem Exit

Sie hatte es sich bereits denken können! Bis vor Kurzem besaß Amira Aly (32) noch ihre eigene Kosmetikmarke namens "Fayble". Vergangenen Samstag verkündete ihr Ex-Partner Oliver Pocher (46) aber in den sozialen Medien, dass die Moderatorin aus ihrer eigenen Firma ausgestiegen sei und er das Unternehmen nun weiterführe. Amira hatte sich zu den jüngsten Ereignissen nicht zu Wort gemeldet – bis jetzt! "Die Firma habe ich mit meinem ehemaligen Geschäftspartner gegründet. Das hat auch eine Zeit lang gut funktioniert. Bis ich mehr und mehr gemerkt habe, dass ich mich mit den handelnden Personen und dem Produkt nicht mehr identifizieren kann", erklärt sie in ihrem Podcast "Liebes Leben". Mit der Richtung, die das Unternehmen einschlug, wolle Amira nichts mehr zu tun haben. Was sie damit genau meint, behält sie allerdings für sich.

Dennoch betont Amira, dass sie ihre Anteile nicht an Olli oder jemand anderen verkauft habe. Über die Entwicklungen sei sie jedoch nicht überrascht, wie sie verrät: "Mit dem ganzen Zauber, der jetzt passiert, habe ich überhaupt nichts zu tun. Aber ich hatte so etwas schon geahnt – ist ja klar, das war vorhersehbar." Traurig scheint die 32-Jährige über die Umstände aber nicht zu sein. "Alte Zöpfe abschneiden – das habe ich in den letzten Monaten häufiger getan, ob es Personen betrifft oder jetzt eine Firma", gibt sie während der Aufnahme zu verstehen.

"Fayble" verkaufte unter anderem Nagellacke, Raumdüfte und allerlei Kosmetikzubehör. Amira bewarb die Produkte regelmäßig auf ihren Social-Media-Kanälen. In ihre Fußstapfen sollte keine Geringere als Ollis andere Ex-Partnerin, Sandy Meyer-Wölden (41), treten. Diese lehnte das Angebot dann aber ab, wie die Bild berichtete: "Bezüglich Amiras ehemaliger Firma gab es schon sehr konkrete Pläne. Ich habe mich letztendlich aber gegen eine Zusammenarbeit entschieden."

Instagram / amirapocher Amira Aly, Moderatorin

Instagram / amirapocher Sandy Meyer-Wölden und Amira Aly, März 2023

