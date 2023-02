"Diskret und loyal": Amira Pocher sucht neuen Assistenten

Amira Pocher (30) braucht Unterstützung! Sie ist Unternehmerin des Beauty-Lables "Fayble", moderiert das Vox-Format "Prominent" und bewirbt in den sozialen Medien ihre eigenen Produkte – wofür sie bereits so manche Kritik einstecken musste. Mit ihrem Ehemann Oliver Pocher (45) führt sie den Podcast "Die Pochers". So erfolgreich Amira mit diesen Projekten auch ist, scheinen ihr die Aufgaben über den Kopf zu wachsen: Amira sucht nach Hilfe!

In ihrer Instagram-Story postete die gebürtige Österreicherin eine Stellenanzeige für einen persönlichen Assistenten: ab sofort, in Köln in Teil- oder Vollzeit. Die Person soll sich um "organisatorische und administrative Aufgaben, die Koordination der Postings/Werbepartner" kümmern und im Alltag unterstützen. Dazu sollten Qualifikationen wie ein "bürokratisches Verständnis, starke organisatorische Fähigkeiten, Kenntnisse im Internet/Social Media und ein Führerschein" vorhanden sein. Für die Moderatorin besonders wichtig: Der- oder diejenige müsse "flexibel, diskret und loyal" sein.

Vor allem die Diskretion dürfte für die Zweifachmama ausschlaggebend sein. Denn wie Amira und Oliver gegenüber RTL verrieten, legen sie besonders viel Wert darauf, die beiden Söhne nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen.

Oliver Pocher und Amira Pocher im Juli 2019

Amira Pocher, "Prominent"-Moderatorin

Oliver und Amira Pocher, 2022

