Skurril: Selena Gomez spaziert im Hasenkostüm durch L.A.

Selena Gomez (32) sorgte am Sonntagabend für Aufsehen. Gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester, Gracie Teefey (11), besuchte die Popsängerin ein Konzert von Sabrina Carpenter (25) in Los Angeles - und wählte dafür ein sehr besonderes Outfit. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, spaziert die "Love You Like a Love Song"-Interpretin in einem auffälligen rosa Hasen-Einteiler vor der Konzerthalle umher. Zu dem pinken Plüschoutfit kombinierte Selena passende flauschige Hausschuhe in Weiß. Abgerundet wurde ihr gemütlicher Look von einer rosafarbenen Sonnenbrille.

Begleitet wurden die zwei Schwestern von Benny Blanco (36), einem bekannten Musikproduzenten und Partner von Selena, sowie einigen von Gracies Freundinnen. Doch nicht nur Selena und ihre Liebsten genossen das Konzert der "Please Please Please"-Interpretin. Der Auftritt der Musikerin zog zahlreiche Prominente an. So befanden sich unter anderem Hollywood-Bekanntheiten wie Katy Perry (40), Kendall Jenner (29) und Hailey Bieber (27) unter den Gästen.

Selena und Gracie teilen eine enge Bindung, die sie immer wieder in der Öffentlichkeit zeigen. Die Sängerin legt großen Wert darauf, ihrer Schwester besondere Momente zu schenken und sie in ihr Leben einzubeziehen. Das machte die 32-Jährige in diesem Jahr unter anderem auf Instagram deutlich. Zu einem Schwesternfoto verfasste sie emotionale Zeilen. "Es geht nichts über eine kleine Schwester und die Bindung, die man hat. Ich werde dich immer beschützen, dir helfen, dich zu führen und dich in jedem einzelnen Moment deines Lebens lieben, Baby Girl", machte sie der Elf-Jährige eine süße Liebeserklärung.

ActionPress Kendall Jenner und Hailey Bieber

Getty Images Gracie Teefey und Selena Gomez im November 2019

