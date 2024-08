Selena Gomez macht ihrer Schwester eine süße Liebeserklärung

Selena Gomez (32) wird für immer für ihre kleine Schwester Gracie Teefey da sein! Auf Instagram teilt die Schauspielerin einige süße Throwback-Fotos mit der Elfjährigen, auf denen die beiden innig miteinander kuscheln. Unter dem Post macht sie ihrem Geschwisterchen eine süße Liebeserklärung. "Es geht nichts über eine kleine Schwester und die Bindung, die man hat. Ich werde dich immer beschützen, dir helfen, dich zu führen und dich in jedem einzelnen Moment deines Lebens lieben, Baby Girl", schreibt der ehemalige Disney-Star.

Die Fans zeigen sich von Selenas Beitrag ziemlich gerührt. "Engel", schreibt beispielsweise ein Follower. "Aww, sie betet dich an", kommentiert ein weiterer User. Dass Selena und Gracie (11) ein enges Verhältnis zueinander haben, ist schon lange kein Geheimnis mehr. In einem Interview mit Wondermind schwärmte die "Love You like a Love Song"-Interpretin von ihrer kleinen Schwester: "Sie ist so unschuldig und rein. Sie hilft mir, die Perspektive des Lebens zu bewahren. Es ist lustig, denn [...] trotz des großen Altersunterschieds liebe ich ihre Ratschläge. Sie ist sehr weise."

Zwischen Selena und Gracie liegen 21 Jahre Altersunterschied. Im Juni 2013 wurde bekannt, dass Selenas Mutter Mandy Teefey (48) und ihr Ehemann, Selenas Stiefvater, Brian Teefey, ihre Tochter Gracie auf der Welt begrüßen durften. Seitdem teilt Selena regelmäßig süße Fotos von sich und ihrer Schwester im Netz.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und ihre Schwester Gracie Teefey, 2023

Instagram / selenagomez Selena Gomez mit ihrer Schwester Gracie Gomez

