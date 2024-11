So schwer war Zeit nach Bambis Geburt für Molly-Mae Hague

Molly-Mae Hague (25) wurde vor knapp zwei Jahren Mama. Als die britische Influencerin zuletzt ihre Managerin Francesca Britton nach deren Entbindung im Krankenhaus besuchte, kamen alte Gefühle wieder hoch. In ihrem neuen YouTube-Video erzählt Molly-Mae: "Die Rückkehr in dieses Zimmer war wirklich surreal, ich hatte viele unglaubliche Hochs in diesem Zimmer und wirklich viele Tiefs. Ich weiß noch, wie meine Milch einschoss, als ich in diesem Zimmer duschte, und wie ich in diesem Zimmer unter der Dusche weinte. Ich habe noch nie in meinem Leben so geweint."

Molly-Mae erklärt, dass es sich für sie seltsam anfühlte, knapp zwei Jahre später in dasselbe Zimmer zurückzukehren, in dem sie Bambi zur Welt brachte: "Ich hatte buchstäblich das Gefühl, mein Leben sei vorbei, obwohl ich gerade erst ein Kind zur Welt gebracht hatte. Es war sehr seltsam. Und all das geschah in diesem Zimmer. Heute wieder dorthin zu gehen, ihren kleinen Jungen zu sehen und diesen besonderen Moment mit [Francesca] zu teilen, fühlte sich auf eine seltsame Art und Weise heilend an." Für die 25-Jährige sei das ein wichtiger Schritt gewesen, mit dem Thema abzuschließen.

Hinter Molly-Mae liegen harte Wochen. Im August trennte sich die Love Island-Bekanntheit von ihrem Verlobten Tommy Fury (25). Im Interview mit Vogue sprach sie über die Zeit nach dem Liebes-Aus: "Es war ein Schock. Die Umstände... Ich wollte nicht, dass das passiert." Eigentlich schmiedete das Paar fleißig Hochzeitspläne, doch dann kam alles anders: "Ich wollte im kommenden September heiraten, und es ist sehr hart, dass mir das irgendwie genommen wurde."

