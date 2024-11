So verbringen Mike Heiter und seine Leyla erstes Weihnachten

Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) feiern zum ersten Mal gemeinsam das Fest der Liebe – und haben dafür offenbar schon ganz genaue Pläne. Auf Instagram durften neugierige Follower dem Reality-Sternchen Leyla mal wieder ihre Fragen stellen. Da Weihnachten vor der Tür steht, wollte ein Fan von der Brünetten wissen, wie das verlobte Paar die Feiertage verbringe. Darauf antwortete Leyla detailliert und deutete sogar an, dass es zu diesem besonderen Anlass eine Art Familienzusammenführung geben werde.

An Heiligabend werden neben den Dschungelcamp-Kandidaten demnach Mikes Papa, Oma und Opa, aber auch Leylas Mama und Oma am gedeckten Weihnachtstisch Platz nehmen. An den darauffolgenden Tagen soll es familiär bleiben, wie die 28-Jährige verriet: "An den anderen Tagen sind wir mit meiner Mama bei Mikes Mama, mit der Schwester von Mike und den Neffen."

Dass sich die Familien von Mike und Leyla jetzt wohl öfter über den Weg laufen werden, ist vorprogrammiert. Die beiden Realitystars planen nämlich, den Bund der Ehe zu schließen. Erst Anfang dieses Jahres lernten sich die beiden beim "Dschungelcamp" kennen und wurden einige Monate später ein Paar. Bei ihrer gemeinsamen Promi Big Brother-Teilnahme nahm Mike all seinen Mut zusammen und stellte seiner Liebsten die Frage aller Fragen – die sie mit einem eindeutigen "Ja" beantwortete.

Promiflash Leyla Lahouar und Mike Heiter bei den Bunte New Faces Award Music 2024

Joyn Leyla Lahouar und Mike Heiter bei "Promi Big Brother" 2024

