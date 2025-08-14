Verzichtete Leyla freiwillig auf ihren Nachnamen Lahouar?

Leyla Heiter (29) hat freiwillig auf ihren Mädchennamen Lahouar verzichtet und trägt nun stolz den Nachnamen ihres Mannes Mike Heiter (33). Im Vodcast mit Sängerin Nura, aus der Shameless-Edition des Formats "Sendezeit", plauderte die Reality-TV-Darstellerin über die Auseinandersetzung rund um den Namen. Während es für Leyla von Anfang an klar war, den Namen ihres Partners anzunehmen, hatten sowohl ihre eigene Mutter als auch Mikes Mutter andere Pläne. Die beiden Frauen hätten sich für die Beibehaltung des Geburtsnamens oder einen Doppelnamen starkgemacht. "Unsere Mütter haben irgendwie noch versucht, zu kämpfen", erzählte Leyla, die jedoch stets entschlossen war, den Namen ihres Mannes anzunehmen. Letztlich setzte sich das frisch verheiratete Paar durch, und Leyla zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis: "Wir sind jetzt halt die Heiters!"

Die Heiters scheinen ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen zu genießen. Ihre Liebesgeschichte begann während ihrer Teilnahme am Dschungelcamp und entwickelte sich später zu einer festen Beziehung mit Trauschein. Nachdem die Diskussion um den Nachnamen beigelegt wurde, arbeiten die beiden nun möglicherweise an ihrem nächsten Kapitel, wie Leyla in früheren Gesprächen andeutete. Ihr Mädchenname Lahouar hat allerdings nicht komplett an Bedeutung verloren. So erklärte die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin, dass sie immer noch eine starke Verbindung zu ihrem Geburtsnamen spüre und dieser Teil ihrer Identität stets in ihrem Herzen bleiben werde.

Erst vor einiger Zeit hatte Leyla auch ihre Social-Media-Präsenz an ihren neuen Namen angepasst, was bei ihren Fans für Begeisterung sorgte. Lange Zeit musste die Influencerin warten, bis ihr Wunschname auf Instagram verfügbar wurde, doch jetzt erstrahlt ihr Profil endlich als "Leyla Heiter". "Oh mein Gott, es hat endlich geklappt!", freute sie sich. Die Hochzeit mit Mike und ihr gemeinsames Leben scheinen sie auf Wolke sieben schweben zu lassen, und die beiden planen bereits die Zukunft – vielleicht steht bald sogar Nachwuchs in Aussicht. Für Leyla und Mike Heiter könnte das gemeinsame Glück kaum perfekter sein.

IMAGO / BOBO Leyla Heiter, Realitystar

IMAGO / Future Image Leyla und Mike Heiter, TV-Pärchen

Imago Mike und Leyla Heiter, 2025