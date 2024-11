Barry Keoghan freut sich über süßen Meilenstein von Sohn

Barry Keoghan (32) plaudert aus dem Nähkästchen, was seinen Sohnemann betrifft. Denn der Zweijährige hat einen Meilenstein erreicht, über den sich besonders sein Papa total freut. "Er hat angefangen zu sprechen. Er kann jetzt 'zurück plaudern'", lacht der Schauspieler während seines Gastauftritts im "Happy Sad Confused"-Podcast und schwärmt: "Ich habe eine wunderbare Beziehung zu meinem kleinen Jungen. Ich sehe ihn wachsen und das gibt mir so viel Liebe und Hoffnung."

Während des Gesprächs verrät Barry außerdem, dass es ihm schwerfällt, seinem Brando einen Wunsch abzuschlagen. "Die Welpenaugen, oh Mann. Sie sehen dich an und du sagst: 'Okay, hier ist Schokolade. Ich werde sie mit dir essen'", erklärt der Filmstar und führt ferner aus, warum er sich ansonsten bedeckt hält, was Einblicke in sein Vaterglück betrifft. "Die Leute lieben es, meinen Sohn als Munition zu benutzen, und das führt dazu, dass ich aufhöre, [ihn zu posten]", behauptet der "Saltburn"-Darsteller.

Brando stammt aus Barrys früherer Beziehung mit Alyson Sandro. Die gebürtige Schottin lernte er in einem Pub im Jahr 2021 kennen – und lieben. 2023 begleitete die Mutter seines Sohns ihn sogar auf den roten Teppich der Oscars, im selben Jahr trennten sich beide jedoch. Mittlerweile hat der Hollywoodstar aber wohl eine neue Partnerin – und zwar Sängerin Sabrina Carpenter (25). Zwar bestätigten beide ihre Beziehung nie offiziell, jedoch wurden die zwei bereits mehrfach beim Turteln oder auf öffentlichen Veranstaltungen gesichtet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

Anzeige Anzeige