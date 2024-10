Liebesbeweis? Barry auf Sabrina Carpenters Konzert erwischt

Barry Keoghan (32) hat am vergangenen Sonntag Sabrina Carpenter (25) bei ihrem Konzert in Charlottesville, Virginia, tatkräftig unterstützt. Der irische Schauspieler wurde bei dem Auftritt der Sängerin im Rahmen ihrer "Short n' Sweet"-Tour gesichtet und widerlegte damit die hartnäckigen Gerüchte über eine mögliche Trennung des Paares. Ihre musikalische Darbietung genoss der "Saltburn"-Darsteller aus nächster Nähe abseits der Zuschauer, wie unter anderem ein Video eines Fans auf X zeigt. In diesem hält sich der Hollywoodstar unter dem Gekreische des Publikums die Ohren zu, während ein breites Grinsen seine Lippen umspielt.

Auf dem Konzert befand sich Barry überwiegend bei den Tontechnikern. Zwischendurch wurde er laut TMZ sogar in den Backstagebereich begleitet, was darauf hindeutet, dass er einen besonderen Zugang zu Sabrinas Show hatte. Etwa, um seiner Liebsten näher zu sein? Seit einiger Zeit spekulieren Fans über den Beziehungsstatus der beiden, insbesondere nachdem im August Berichte aufgekommen waren, die eine Trennung vermuteten. Öffentliche Auftritte des Paares sind selten, weshalb Barrys Anwesenheit bei Sabrinas Konzert die Spekulationen um das Liebesglück der beiden umso stärker ankurbelt.

Die beiden Stars trafen sich das erste Mal auf der Paris Fashion Week und ihre Verbindung hat seitdem offenbar an Stärke gewonnen. Dies bewies Barry bereits mehrfach, indem er verschiedene Auftritte der Musikerin besuchte. Beispielsweise feuerte der Vater eines Sohnes Sabrina beim diesjährigen Coachella-Festival an oder während ihrer Performance auf Taylor Swifts (34) "The Eras"-Tour. Zudem wirkte Barry in einem Musikvideo der Blondine mit, in dem beide mächtig miteinander turtelten.

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

