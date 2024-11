Beverley Mitchell und Jessica Biel feiern eine Mini-Reunion

Beverley Mitchell (43) und Jessica Biel (42) haben sich für einen guten Zweck wiedergesehen und gemeinsam den Laufsteg erobert! Die beiden ehemaligen Serienschwestern aus "Eine himmlische Familie" traten am Samstag bei der "Be Beautiful Be Yourself"-Modenschau der Global Down Syndrome Foundation im Sheraton Denver Downtown Hotel in Denver, Colorado, auf. Jessica teilte am Sonntag darauf Fotos und Videos des besonderen Abends auf Instagram, darunter ein Bild, auf dem sie und Beverley Arm in Arm strahlen. Mit von der Partie waren auch Jessicas Söhne Silas und Phineas sowie ihre Nichte Zaya, die gemeinsam für Begeisterung auf dem Laufsteg sorgten.

Zu ihrem Instagram-Beitrag schrieb Jessica: "Die letzte Nacht war wirklich etwas Besonderes bei der #bebeautifulbeyourself-Modenschau. Mit meiner großartigen Nichte Zaya über den Laufsteg zu gehen, war eine unvergessliche Ehre. Ein riesiges Dankeschön an die Foundation für das Ins-Leben-Rufen eines so tiefgründigen und inspirierenden Events und für all die unglaubliche Arbeit, die ihr leistet. Ich bin total erfüllt davon." Auch Beverley zeigte sich begeistert von dem Wiedersehen mit ihrer Serienschwester.

Jessica und Beverley spielten von 1996 bis 2007 in der beliebten Serie "Eine himmlische Familie" die Schwestern Mary und Lucy Camden. Die Familienstory erzählte von einem protestantischen Pfarrer und seiner Frau, die in der fiktiven Stadt Glenoak in Kalifornien sieben Kinder großziehen. Seit dem Ende der Serie sind die beiden Schauspielerinnen eng befreundet geblieben. Beverley schrieb erst kürzlich auf Social Media zu einem Post mit ihren ehemaligen Co-Stars: "Unendlich dankbar für diese verrückten Menschen, die ich Familie nenne! Zu sagen, dass dies nötig war, ist eine Untertreibung. Mein Herz ist so voll und ich bin so gesegnet, sie zu lieben und mit ihnen zu lachen."

Backgrid Jessica Biel mit ihrem Sohn Silas bei den US Open

Instagram / beverleymitchell Beverley Mitchell und Jessica Biel, 2017

