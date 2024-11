Christian Wolf ist dankbar für die Menschen in seinem Umfeld

Christian Wolf (28) hat einen Grund zur Freude: Der Fitness-Influencer und seine Freundin Romina Palm (25) erwarten gemeinsamen Nachwuchs. Dass er sich irgendwann an diesem Punkt seines Lebens befinden würde, hätte er vor einigen Jahren nicht gedacht. Deswegen nutzt der Unternehmer auf seinem Instagram-Profil die Chance, den Menschen aus seinem Umfeld zu danken. "Ich bin so unendlich dankbar [...]. Für meine Partnerin, die mir unglaublich viel Liebe schenkt. Meinen gesunden Sohn, der mein Herz füllt, wenn er nur anfängt zu lachen, und das Küken, das bald unsere Welt erblicken wird", schreibt Christian.

Dankbar sei er aber auch für diejenigen, die ihm im beruflichen Kontext beistehen: "Meine Freunde und Kollegen, mit denen es so unglaublich viel Spaß macht zu arbeiten. Und für euch, die mit uns diese Reise gehen." Er rät seinen Followern, niemals aufzugeben – denn nur so könne man an seinem Glück arbeiten: "Auch wenn ihr vielleicht jetzt noch nicht seht, wo das Ziel ist. Oder wie viel Arbeit es erfordern wird. Wir haben nur dieses eine Leben."

Dass Romina schwanger werden konnte, gilt als großes Wunder. Denn eigentlich ist Christian unfreiwillig steril. "Ich bin wahrscheinlich wegen einer Formaldehydvergiftung als Kind unfruchtbar geworden", erklärte er vor wenigen Tagen im Netz. Seine offizielle Diagnose lautet sekundärer Hypogonadismus – also eine verminderte Hormonproduktion. Dank einer hormonellen Signaltherapie konnte er schließlich doch erfolgreich ein Kind zeugen.

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im November 2024

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, Social-Media-Stars

