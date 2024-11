Dank dieser Therapie konnte Christian Wolf ein Baby zeugen

Vor wenigen Tagen haben Christian Wolf und seine Partnerin Romina Palm (25) freudige Neuigkeiten bekannt gegeben: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Die werdenden Eltern freuen sich schon riesig auf ihren Sprössling, doch sie sind auch überrascht, dass die ehemalige GNTM-Kandidatin ohne künstliche Befruchtung schwanger geworden ist. Der Fitness-Influencer galt nämlich eigentlich als unfruchtbar, wie er im vergangenen Monat auf seinem Instagram-Account preisgab. Schon sein erstes Kind konnte nur dank medizinischer Unterstützung gezeugt werden. Jetzt spricht er über seine Theorie, wie er trotzdem ein Kind zeugen konnte, und verrät, wie er überhaupt unfruchtbar geworden ist. "Ich bin wahrscheinlich wegen einer Formaldehydvergiftung als Kind unfruchtbar geworden", erklärt er und nennt auch die offizielle Diagnose: Sekundärer Hypogonadismus.

Schon damals habe Christian den Ärzten nicht vertraut, wie er erzählte, und bestand darauf, sich sein "eigenes Wissen anzueignen". Wie er jetzt in seiner Story verrät, hat er 2023 mit einer "Off-Label-Therapie" mit drei verschiedenen Medikamenten begonnen. Dabei handelt es sich um eine hormonelle Signal-Therapie, die er anscheinend nicht hier in Deutschland durchgeführt hat. "Diese Art von Signal-Therapie ist in Deutschland komischerweise weniger bekannt. In den USA wird es häufiger verwendet", erklärt der Fitnessblogger dazu. Allerdings warnt er auch davor, dass diese Art der Therapie nicht unbedingt bei jedem funktioniert, weil es sehr viele Arten der Unfruchtbarkeit gibt.

Romina ist aktuell in der 12. Woche schwanger. Das ist zwar noch recht früh, doch der Blogger hat trotzdem schon im Gefühl, ob er sich auf einen weiteren Sohn oder auf eine Tochter freuen darf. "Ich denke schon immer fast nur an [einen] Bruder für [seinen Erstgeborenen] Noah, weil ich im Gespür habe, es wird ein Junge", erzählt er in seiner Story. Romina selbst scheint noch keine Vermutung zu haben. Dafür hat sie schon eine genaue Vorstellung von den Plänen für die Erziehung ihres Nachwuchses, wie sie im Interview mit Gala betont: "Ich möchte unserem Kind Selbstbewusstsein, Empathie und Mut mit auf den Weg geben – und mich gleichzeitig dafür starkmachen, dass es den Weg gehen kann, den er oder sie sich wünscht."

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, Social-Media-Stars

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Romina Palm und Christian Wolf im April 2024

