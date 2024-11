Patchwork-Familie: Elon Musk und Grimes sind auf Haussuche

Elon Musk (53) und die Sängerin Grimes (36) planen offenbar einen gemeinsamen Wohnsitz in Bel Air. Wie eine Quelle dem Magazin People verriet, seien die beiden kürzlich auf Haussuche in dem noblen Viertel von Los Angeles gewesen. Obwohl sie nicht mehr in einer Beziehung sind, möchten die beiden gemeinsam mit ihren drei Kindern sowie Elons anderen Kindern und deren Müttern zusammenleben. Damit wollen sie ihre große Patchwork-Familie unter einem Dach vereinen.

Grimes und Elon sind Eltern von drei Kindern: Sohn X Æ A-12, der vier Jahre alt ist, Tochter Exa Dark Sideræl, dreieinhalb Jahre alt, und Sohn Techno Mechanicus, der 2022 geboren wurde. Neben den gemeinsamen Kindern hat Elon noch neun weitere Kinder mit zwei anderen Frauen. Mit seiner Ex-Frau Justine hat er die Zwillinge Vivian Jenna und Griffin, geboren 2004, sowie die Drillinge Kai, Saxon und Damian, geboren 2006. Tragischerweise verstarb ihr erster Sohn Nevada Alexander im Jahr 2002 im Alter von nur zehn Wochen. Mit der Neurolink-Managerin Shivon Zillis hat Elon ebenfalls drei Kinder: Zwillinge, die 2021 geboren wurden, und ein weiteres Kind, das im Juni dieses Jahres zur Welt kam.

Trotz der komplexen Familienverhältnisse scheinen Grimes und die anderen Mütter ein harmonisches Verhältnis anzustreben. Im September 2023 machten die Sängerin und Shivon öffentlich deutlich, dass kein böses Blut zwischen ihnen herrsche. Grimes entschuldigte sich auf der Plattform X (ehemals Twitter) und schrieb: "Ich habe endlich ausführlich mit Shivon gesprochen, was längst überfällig war. Das war nicht ihre Schuld, bitte, seid nicht wütend auf sie! Wir respektieren einander sehr und freuen uns darauf, Freundinnen zu werden und unsere Kinder gemeinsam aufwachsen zu sehen." Shivon antwortete darauf: "Am Ende hat sich alles zum Besten gewendet! Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, wirklich Verbindung aufzubauen und einander zu verstehen. Ich freue mich sehr auf ein Spieltreffen der Kinder!"

Getty Images Elon Musk und sein Sohn X Æ A-Xii in Brandenburg, März 2024

Backgrid/MEGA Grimes und ihr Sohn in Portofino, Juli 2023

