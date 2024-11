Jessica Alba genießt Mädelsabend mit Töchtern bei Konzert

Jessica Alba (43) hat am Dienstag einen besonderen Mädelsabend mit ihren Töchtern Honor (16) und Haven (13) verbracht. Die Schauspielerin besuchte mit den beiden Teenagern ein Konzert von Sabrina Carpenter (25) in Los Angeles. Auf Instagram teilte sie einige Fotos und Videos des Abends – darunter Aufnahmen, in denen sie und Haven sich für das Event zurechtmachen und ihre Outfits präsentieren.

Außerdem postete Jessica Bilder mit einer Freundin sowie Clips von Sabrinas Auftritt während des Konzerts. In ihrer Bildunterschrift schrieb sie: "A short n' sweet #GNO", was Bezug auf den Titel von Sabrinas Album "Short n' sweet" nimmt und auf Deutsch so viel heißt wie "Ein kurzer und süßer Mädelsabend." Vater von Jessicas Töchtern Honor und Haven sowie Sohn Hayes (6) ist ihr Ehemann Cash Warren (45). Erst im September hatte sie auf Instagram Fotos geteilt, um die Hochzeit ihres Schwagers Grayson mit seiner Frau Tori zu feiern. "Der Tag war voller Liebe, Freudentränen, berührender Reden und natürlich einer Tanzparty für alle Altersgruppen", schrieb Jessica zu den Bildern, auf denen auch Cash und die drei Kinder zu sehen sind.

Im August sprach Jessica über ihre Gefühle bezüglich Honors bevorstehendem Schulabschluss und dem Beginn des Collegelebens. Im Vorfeld der Premiere der zweiten Staffel ihrer Show "Honest Renovations" wurde sie von E! News gefragt, wie sie sich fühle, wenn Honor die Highschool abschließen wird. "Bitte sagen Sie das nicht", scherzte sie. "Ich glaube, das wird schrecklich. Und ich werde traurig sein, aber sie ist so ein gutes Mädchen. Ich bin so stolz auf sie." Jessica zeigt sich immer wieder als liebevolle Mutter, die viel Wert auf die Zeit mit ihrer Familie legt. Der gemeinsame Mädelsabend beim Konzert von Sabrina ist nur eines von vielen Beispielen dafür, wie die Familie gemeinsame Erlebnisse schafft.

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit ihrer Familie, August 2024

Getty Images Cash Warren und Jessica Alba, 2006

