Jessica Alba hat Sorge vor dem Auszug ihres ältesten Kindes

Im Interview mit E! News gab Schauspielerin Jessica Alba (43) kürzlich Antwort auf die Frage, wie sie sich fühlen wird, wenn ihre Tochter die Highschool abschließt und das elterliche Zuhause verlässt. Die "Honey"-Darstellerin reagierte darauf mit einer gewissen Wehmut, aber wie für sie typisch auch mit einem Augenzwinkern. "Erinnern Sie mich bloß nicht daran! Ich denke, das wird wirklich schwer. Ich werde erst mal auch sehr traurig sein. Aber sie ist ein tolles Mädchen und ich bin so stolz auf sie", erklärte Jessica. Neben Honor (16) ziehen sie und ihr Ehemann Cash Warren (45) auch die gemeinsamen Kinder Haven (13) und Hayes (6) groß. Doch der Gedanke an ein leeres Nest scheint der Vollblut-Mama schon jetzt Sorge zu bereiten.

Jessica gibt immer wieder Einblicke in ihre Gefühlswelt als Mutter – erst vor wenigen Tagen verriet sie die Herausforderungen und Freuden des gemeinsamen Sommerurlaubs mit Kind und Kegel. Dazu berichtete die "Sin City"-Berühmtheit in der Talkshow "Late Night with Seth Meyers, sie sei die "Packerin" der Familie. Obwohl ihr Mann anmerke, die Kinder seien alt genug, um ihren eigenen Koffer zu packen, würde Jessica die Sache lieber selbst in die Hand nehmen, um nichts dem Zufall zu überlassen. Und das aus gutem Grund: "Letztes Jahr sind wir in den Urlaub gefahren und mein Sohn hatte überhaupt keine Unterwäsche dabei", lachte sie. Auf Social Media teilte die Beauty verschiedene Fotos aus ihrem letzten Familienurlaub, darunter ein süßes Bild von sich mit ihren Jüngsten Haven und Hayes. Jessica hatte dabei ihre Arme um Töchterchen Haven gelegt, die ihren jüngeren Bruder Hayes trug.

Seit knapp 20 Jahren gehen Jessica und ihr Cash mittlerweile schon gemeinsam durchs Leben. Die beiden hatten sich 2005 am Set des Films "Fantastic Four" kennengelernt, bei dem Cash als Regieassistent tätig war. Nach drei Jahren Beziehung gaben sie sich am 19. Mai 2008 das Jawort – zu diesem Zeitpunkt war die Kalifornierin bereits im neunten Monat mit Tochter Honor schwanger. In einem Interview mit ET enthüllte sie das Geheimnis ihrer langjährigen Ehe: "Es geht darum, darüber zu kommunizieren, wie man sich fühlt."

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicaalba Honor Marie, Cash Warren, Hayes, Jessica Alba und Haven Garner im Urlaub

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Alba und Cash Warren auf der "Baby2Baby"-Gala 2022

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Jessica so offen über ihre Gefühle zum Muttersein spricht? Ich finde das sehr inspirierend. Das interessiert mich eher weniger. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de