Prinz Williams Familie lebt ohne Butler im Adelaide Cottage

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) wollen in ihrem neuen Zuhause, dem Adelaide Cottage in Windsor, auf einen Butler verzichten. Der Adelsexperte und Biograf Robert Hardman enthüllt in seinem neuen Buch "New King, New Court. The Inside Story", dass einerseits die Räumlichkeiten des Adelaide Cottage nicht genügend Platz für zusätzliches Personal bieten würden. Andererseits würden es William und Kate nicht für notwendig erachten, einen Butler einzustellen, da sie mehr Wert auf Zeit im Kreise der eigenen Familie legen.

Gerüchte, dass Prinz William einen persönlichen Kammerdiener im Adelaide Cottage einstellen würde, wurden vom Hof zurückgewiesen. An ihrem anderen Wohnsitz, dem Kensington-Palast, gibt es zwar einen sogenannten "Yeoman" – einen vielseitigen Mitarbeiter, der sich um alles kümmert, vom Gepäck bis zu den Uniformen –, jedoch keinen klassischen Butler oder "Gentleman’s Gentleman". Eine dem Königshaus nahestehende Quelle verriet dem Biografen: "Es ist vielmehr so, dass sie zu Hause mit den Kindern sind und ein normales Familienleben führen wollen."

William und Kate legen nicht nur Wert auf ein gewöhnliches Familienleben, sondern auch auf ein gewisses Umweltbewusstsein in ihrem Haushalt. In einem Interview mit BBC erklärte William, wie wichtig es ihnen sei, ihre Kinder für den Umweltschutz zu sensibilisieren: "Jede Familie versucht, was sie kann, um der Umwelt zu helfen. Wir recyceln, sparen Wasser und schalten das Licht aus, wenn wir das Haus verlassen." Im September wurde ein Video veröffentlicht, in dem sie einen seltenen Einblick in ihr Leben rund um das Adelaide Cottage gewährten, wo sie gemeinsam im Freien toben, "Qualitytime" verbringen und sogar zusammen Karten spielen.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, September 2022

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis (links), Charlotte und George

