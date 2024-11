So schön setzt Prinzessin Sofia ihren Babybauch in Szene

Prinzessin Sofia (39) scheint ihre vierte Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. Bei ihren vergangenen Auftritten hatte sie ihn noch dezent kaschiert, inzwischen präsentiert die Ehefrau von Prinz Carl Philip (45) ganz stolz ihren wachsenden Bauch. Bei ihrem jüngsten öffentlichen Termin – einer Zusammenkunft anlässlich des schwedischen Kindertages – setzte sie ihren Babybauch gekonnt in Szene. Ein Instagram-Beitrag des royalen Paares zeigt Sofias Look: Zu einer lockeren braunen Hose kombinierte sie das passende Oberteil, das ihren Körper schmeichelnd umspielte. Um ihre Schultern legte sie einen eleganten Poncho in einem helleren Braunton, ihre Haare trug die Prinzessin offen und gewellt.

Zu dem Termin kam die 39-Jährige anscheinend nicht in Begleitung ihres Ehemannes – dieses Mal ist der 45-Jährige auf den Bildern des Tages nicht zu sehen. Oft treten die beiden als Paar auf, vor allem im Moment scheint es, als wolle der Royal ein besonderes Auge auf die Mutter seines ungeborenen Kindes haben. Bei einer Parlamentseröffnung in Stockholm, wenige Tage nach der Verkündung der Babynews, glänzte er mit einer rührenden Geste, als er seine Ehefrau fürsorglich eine Treppe hinaufgeleitete.

Anfang September verkündete das schwedische Königshaus die Nachricht über Sofias Schwangerschaft: In einem Social-Media-Beitrag teilte der Palast die frohe Botschaft mit der Welt. Vor neun Jahren gaben sich Carl und seine Liebste das Jawort – ein Jahr darauf machte Alexander sie zum ersten Mal zu Eltern. 2017 folgte der kleine Gabriel, während Julian 2021 geboren wurde. Ob der kleine Nachzügler wieder ein Junge wird oder sich die Kinder über eine Schwester freuen dürfen, ist bis dato noch nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia von Schweden in Stockholm, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / prinsparet Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia und ihre drei Söhne

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige