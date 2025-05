Prinz Carl Philip und Sofia feiern den zehnten Hochzeitstag

Prinz Carl Philip von Schweden (46) feiert am 13. Mai 2025 seinen 46. Geburtstag – doch nicht nur das: Er und seine Gattin Prinzessin Sofia (18) feiern auch ihren zehnten Hochzeitstag! Was heute wie ein modernes Märchen wirkt, war vor einigen Jahren alles andere als selbstverständlich: Denn als die Beziehung zwischen dem schwedischen Prinzen und dem ehemaligen Reality-Sternchen Sofia Hellqvist im Jahr 2009 öffentlich wurde, ging ein Raunen durch die royale Welt. Kennengelernt hatten sich die beiden damals in einem Restaurant im schwedischen Båstad, als Carl Philip gerade eine langjährige Beziehung beendet hatte und Sofia (40) in New York lebte, studierte und als Yoga-Lehrerin arbeitete.

Die Liebesgeschichte des Paars nahm trotz anfänglicher Skepsis aus der Öffentlichkeit ihren Lauf. Sofia und Carl Philip bauten zunächst eine Freundschaft auf, die sich – trotz der Entfernung zwischen Schweden und New York – schnell vertiefte. Nachdem Paparazzi das frisch verliebte Paar im gemeinsamen Urlaub abgelichtet hatten, wurde ihre Beziehung zum Medienthema Nummer eins. Die Aufmerksamkeit konzentrierte sich bald auf Sofias wilde Jugend: Die gebürtige Schwedin war Teilnehmerin der TV-Show "Paradise Hotel" gewesen und hatte mit freizügigen Fotos in einem Männermagazin für zusätzliche Schlagzeilen gesorgt. Während in konservativen Kreisen Zweifel an ihrer royalistischen Eignung laut wurden, setzten Carl Philip und Sofia auf Zusammenhalt und bewiesen mit Gelassenheit, dass ihre Liebe stärker als jedes Vorurteil ist.

Ein wichtiger Rückhalt war dabei auch Carl Philips Familie. Laut eigenen Aussagen fühlte sich Sofia beim ersten Treffen mit König Carl Gustaf (79) und Königin Silvia (81) schnell willkommen. Das Königspaar zeigte sich offenherzig und unterstützte seinen Sohn bei seiner Ehewahl. Im Laufe der Zeit wandte sich das Blatt zugunsten von Sofia, unter anderem durch ihr gesellschaftliches Engagement. Während das royale Ehepaar auf einen schwierigen Start ihrer Beziehung vor zehn Jahren zurückschaut, leben sie ihr Liebesglück heute mitsamt ihrer vier Kinder Alexander, Gabriel, Julian und Ines. Das Töchterchen hatte die Familie erst im Februar dieses Jahres mit seiner Geburt beglückt.

Getty Images Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden

Instagram / prinsparet Prinz Alexander, Prinz Gabriel und Prinz Julian mit Prinzessin Ines, Februar 2025

